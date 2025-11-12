FREEMAIL
NAKON POZIVA UN-A

Izrael otvorio još jedan granični prijelaz za ulaz humanitarne pomoći u Pojas Gaze

Izrael otvorio još jedan granični prijelaz za ulaz humanitarne pomoći u Pojas Gaze
Foto: Profimedia

Pomoć će nakon 'temeljitih sigurnosnih inspekcija' dostaviti UN i međunarodne agencije, priopćio je COGAT

12.11.2025.
11:50
Hina
Profimedia
Izrael je u srijedu otvorio granični prijelaz Zikim na sjeveru Pojasa Gaze kako bi se omogućio ulazak humanitarne pomoći u enklavu, objavio je u srijedu COGAT, tijelo izraelske vojske koje nadzire opskrbu pomoći.

Ujedinjeni narodi su pozivali na otvaranje tog prijelaza kako bi na razoreni sjever palestinske enklave moglo ući više pomoći, posebice nakon prekida vatre postignutog prošli mjesec između Izraela i Hamasa.

UN-ov ured za humanitarna pitanja OCHA priopćio je da je Zikim zatvoren 12. rujna te da od tada humanitarne skupine nisu mogle slati pomoć tim putem. Izraelska vojska nije odgovorila Reutersu zašto se odlučila na to zatvaranje.

Dio humanitarne pomoći mogao je stići do sjevera putem južnih prijelaza, no bila je potrebna veća pomoć jer su grad Gaza i okolna područja službeno proglašeni zonom gladi, objavilo je prošli mjesec tijelo koje proglašava prehrambene krize.

COGAT je priopćio da je prijelaz otvoren "u skladu s direktivom političkog ešalona". Pomoć će nakon "temeljitih sigurnosnih inspekcija" dostaviti UN i međunarodne agencije, dodao je COGAT.

Pojas Gaze Izrael Hamas Humanitarna Pomoć
NAKON POZIVA UN-A /
Izrael otvorio još jedan granični prijelaz za ulaz humanitarne pomoći u Pojas Gaze