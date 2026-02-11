Pala prodaja: Div iz Nizozemske dijeli 6.000 otkaza! Evo što se događa

Nizozemski proizvođač piva Heineken najavio je da će ugasiti do 6.000 radnih mjesta, navodeći kao razloge izazovne tržišne uvjete i pad prodaje piva.

Uprava je poručila da će znatno ubrzati provedbu plana usmjerenog na povećanje produktivnosti i ostvarivanje značajnih ušteda, što uključuje ukidanje između pet i šest tisuća radnih mjesta u iduće dvije godine. "I dalje smo oprezni u našim kratkoročnim očekivanjima uvjeta na tržištu piva", rekao je izvršni direktor Dolf van den Brink.

Iako čelnici nisu željeli precizirati gdje će otpustiti najveći broj radnika, glavni financijski direktor Harold van den Broek dao je naslutiti da je riječ o Europi. "Europa je veliki dio našeg poslovanja", rekao je van den Broek novinarima, dodavši da i financijski rezultati pokazuju kako je na europskom tržištu vrlo teško postići povoljan omjer fiksnih i ukupnih troškova.

Tvrtke s većim udjelom fiksnih troškova mogu ostvariti veću dobit ako povećaju prihode, ali te troškove moraju redovito pokrivati. Veći udio varijabilnih troškova može ograničiti prihod i zaradu, ali znači i manje stalne rashode. "Mnoge inicijative, iako ne isključivo, usmjeravamo stoga na jačanje našeg europskog poslovanja", dodao je.

Pad prodaje

Heineken je lani prodao 2.4 posto manje piva, pokazuje godišnje izvješće. Znatniji pad zabilježen je u Europi i u obje Amerike, za 4.1 odnosno 3.5 posto.

Ukupni prihodi Heinekena u 2025. godini iznosili su 34.4 milijarde eura i bili su 4.4 posto manji nego u 2024. Neto dobit iznosila je 2.7 milijardi eura i bila je veća za 4.9 posto, isključe li se fluktuacije valutnih tečajeva, objavila je kompanija.

Van den Brink prošlog je mjeseca iznenadio odlukom o odlasku nakon gotovo šest godina na čelu tvrtke, podsjeća AFP. Priznavši da je vodio Heineken "kroz turbulentna ekonomska i politička vremena", novinarima je rekao da odlazi s "pomiješanim emocijama".

"Moj je prioritet u idućim mjesecima ostaviti Heineken u najjačoj mogućoj poziciji", rekao je. U listopadu prošle godine pivovara je već najavila gašenje ili preraspodjelu 400 radnih mjesta u sklopu reorganizacije sjedišta u Amsterdamu kako bi iskoristila prednosti novih tehnologija, podsjeća AFP. Heineken zapošljava oko 87.000 ljudi diljem svijeta.

