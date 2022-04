Nakon intenzivne kampanje kojom je dominirala tema ruske invazije na Ukrajinu, Mađari u nedjelju izlaze na birališta na izbore uoči kojih ankete daju malu prednost aktualnom premijeru Viktoru Orbanu.

Vladajućoj stranci Fideszu po prvi put u 12 godina oporba će se suprotstaviti ujedinjena. Fideszova prednost je minimalna, pa su „sve opcije na stolu“, rekao je agenciji France Presse Bulcsu Hunyadi, analitičar neovisnog instituta Political Capital.

On smatra da će ključna biti „mobilizacija zadnjih nekoliko dana“ jer je u toj zemlji s 9,7 milijuna stanovnika njih pola milijuna još uvijek neodlučno. Orban je u petak održao posljednji skup u gradu Szekesfehervaru dok njegov protivnik, čelnik opozicije Peter Marki-Zay zadnje obraćanje ima u prijestolnici u subotu.

Propagandna mašinerija

Iako je na europskoj razini podržala Kijev, Orbanova vlada odbila je tranzit oružja za Ukrajinu preko svog teritorija te je, govori Hunyadi, sukob u susjedstvu svela na jednostavno pitanje: „Treba li se Mađarska uključiti ili ne“.

„Ta je poruka bila puno učinkovitija nego oporbenih kritika vladajućima“ zbog bliskosti s Rusijom. Tome pomaže i činjenica da je „Fideszova propagandna mašinerija znatno djelotvornija nego sposobnost opozicije da dopire do birača“.

Izborne reforme na ruku Orbanu

Analitičari ističu i da su reforme izbornog sustava kroz godine išle u korist vladajuće stranke, što vlada odbacuje. „Teren je apsolutno svima jednak“, rekao je glasnogovornik vlade Zoltan Kovacs.

Kovacs kritizira Marki-Zaya da je samo ličnost bez stranke i svojih zastupnika. On se istaknuo kad je pobijedio Fidesz i postao gradonačelnik grada Hodmezovasarhelyja, no ima težak zadatak vođenja koalicije široke lepeze stranaka, od desnog Jobbika, do liberala, zelenih i socijaldemokrata.

Nespojiva opozicija

Te političke opcije ujedinjene su u želji da svrgnu Orbana i njegov „iliberalni“ model demokracije koji Fidesz gradi od 2010., često u sukobu s Bruxellesom. Izbor pred Mađarima „nikad nije bio tako jednostavan“, govori 49-godišnji Marki-Zay. Naglašava da Mađarska treba izabrati put „Europe, a ne istoka“, referirajući se time na vladin odnos prema Moskvi i Pekingu.

Orbanovu vladu kritizirao je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, izdvojivši mađarskog premijera zbog bliskog odnosa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Mađarska vlada uzvratila je napavši Ukrajinu da pokušava utjecati na izbore u nedjelju.

Zbog Ukrajine puklo prijateljstvo i s Poljskom

Neutralni stav sukobio je Mađarsku i s Poljskom, saveznicom iz Višegradske skupine, koja je zauzela izravno proturuski stav. No, kaže Kovacs, ako je 'ozolacija' cijena obrane Mađarske „onda je premijer spreman na to“. Glasnogovornik vlade rekao je da „poštuje“ poljski stav da se uvoz plina iz Rusije može obustaviti, ali dodao da ne postoji način da Mađarska bude neovisna o njemu.

On Orbana predstavlja kao „doajena europske politike“ i hvali „ekonomski i socijalni uspjeh“ koji Mađarska uživa posljednjih 12 godina. Oporba optužuje Fidesz za „neodgovorno“ ekonomsko upravljanje koje je Mađarsku učinilo nespremnom na inflaciju, a forintu slabu u odnosu na euro.

Vlada je tijekom kampanje ograničila cijene energenata i biračima obećala niz financijskih olakšica. Iako su te mjere trebale biti „tajno oružje“ Fidesza, problem je što je inflacija pojela i to, rekao je Andraš Biro-Nagy, analitičar instituta Policy Solutions.

Uz izbore u nedjelju održava se i referendum o obrazovanju o LGBT temama u školama, a po prvi put u Mađarskoj će boraviti i više od 200 međunarodnih promatrača.