Srušen veliki mit: Rade manje od drugih i još stalno kukaju zbog manjka radne snage

U 2023. godini svaki stanovnik u radnoj dobi u Njemačkoj (15 do 64 godine starosti) odradio je u prosjeku 1.036 radnih sati, navodi se u studiji koju je u nedjelju (18.5.) objavio poslodavcima blizak Institut za njemačko gospodarstvo (IW). U usporedbi svih 38 zemalja članica skupine OECD, kojoj pripadaju gospodarski jake nacije, Njemačka se time našla na trećem mjestu odozada, piše Deutsche Welle.

Manje radnih sati nego u Njemačkoj zabilježeno je samo u Francuskoj (1.027) i Belgiji (1.021), stoji u studiji o kojoj je prvo izvijestio njemački list Bild am Sonntag. Najviše se radilo u Novom Zelandu (oko 1.402 radna sata), zatim u Češkoj (1.326) i Izraelu (1.312).

Pritom su Nijemci 2023. radili više nego prije deset godina: 2013. godine to je bilo oko 1.013 radnih sati po stanovniku u radnoj dobi. No to je rast od samo nekih dva posto. U drugim europskim zemljama broj radnih sati je u posljednjih deset godina porastao znatno više: u Španjolskoj za 15 posto, u Grčkoj za 21 posto, a u Poljskoj čak za 23 posto.

Nijemci bi trebali raditi više

Pitanje koliko Nijemci rade ima i političku težinu: novi savezni kancelar Friedrich Merz (CDU) više je puta zahtijevao da građani moraju više raditi. Naime, Njemačka i dalje muku muči s nedostatkom radne snage. Kao jedno od rješenja spominje se i ukidanje jednog državnog praznika.

I predsjednik IW-a Michael Hüther je u izjavi za Bild am Sonntag upozorio: "Svi mi već svakodnevno osjećamo nedostatak stručne radne snage: restorani su češće zatvoreni nego prije, njegovatelji su preopterećeni jer imaju premalo kolega. Slično je u vrtićima i malim obrtničkim radnjama."

Do kraja desetljeća će, ističe on, u Njemačkoj "nedostajati oko 4,2 milijarde radnih sati".

Povećati zaposlenost žena

Savezna ministrica rada Bärbel Bas (SPD) u tom je kontekstu tijekom vikenda uputila apel poslodavcima: oni moraju ponuditi bolje radne uvjete kako bi se posebno povećala zaposlenost žena. "Svaka dodatna radna snaga i svaki dodatni radni sat vodi nas naprijed", rekla je ministrica.

Ona je dodala da u Njemačkoj ima žena "koje se nađu u zamci rada s nepunim radnim vremenom, ali ne svojom voljom". One žele raditi više, ali to ne mogu zbog premalo mjesta u dječjim vrtićima i cjelodnevnim boravcima u školama ili zbog radnih uvjeta koji nisu prilagođeni obitelji. Prema riječima ministrice Bas, U Njemačkoj samo 11 posto muškaraca radi s nepunim radnim vremenom, dok je kod žena taj udio 49 posto.

Povećati općenito broj radnih sati

IW u svojoj studiji također preporučuje da općenito ljudi koji rade s nepunim radnim vremenom trebaju povećati satnicu. U 2023. godini je oko 30 posto zaposlenih u Njemačkoj radilo s nepunim radnim vremenom, dok je u Italiji taj udio, prema IW-u, bio oko 18 posto, a u Poljskoj samo šest posto.

Osim toga, premalo Nijemaca radi do zakonske dobi za mirovinu. Ako politika želi da se u Njemačkoj ponovno više radi, tada mora "ukloniti pogrešne poticaje poput mirovine sa 63 godine", zahtijevao je IW.

