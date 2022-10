Dok su problemi s opskrbom i moralom, kao i optužbe za ratne zločine, dobro dokumentirani među regularnim ruskim trupama, postojanje sličnih kriza među Wagnerovim plaćenicima, koji se često opisuju kao neslužbene udarne trupe predsjednika Vladimira Putina, loš je znak za ruski rat u Ukrajini, piše CNN.

Wagnerove snage nekoliko su godina uživale globalnu slavu. Ali dok Putinova "specijalna vojna operacija" u Ukrajini ne ide po planu, čini se da pukotine izlaze na vidjelo i u elitnim snagama.

Od osnivanja 2014., Wagnerov međunarodni trag i ugled su rasli. Analitičari Wagner općenito smatraju privatnom vojnom tvrtkom koju je odobrio Kremlj, a njezini su se borci borili u Ukrajini od ruske invazije 2014. te u Siriji. Također su djelovali u nekoliko afričkih zemalja, uključujući Sudan, Libiju, Mozambik, Mali i Središnju Afrička Republika.

Ključna uloga u Mariupolju i Hersonu

S ugledom pouzdane i vrijedne sile u Rusiji, Wagnerovi privatni vojnici ojačali su globalne interese Moskve i vojne resurse, koji su već bili opterećeni boreći se u ratu u Siriji kao podrška Assadovom režimu. Kako je CNN izvijestio, njihovo raspoređivanje često je bilo ključno za rusku kontrolu unosnih resursa, od sudanskog zlata do sirijske nafte.

Hvaleći se modernom opremom u regrutacijskim videima, s teškim naoružanjem, pa čak i helikopterima, nalikuju američkim specijalnim snagama.

"Uvjeren sam, da Rusija nije koristila skupine plaćenika u tako masovnim razmjerima, ne bi bilo govora o uspjehu koji je ruska vojska dosad postigla," kaže za CNN Marat Gabidullin, bivši zapovjednik Wagnera, koji je nekoć bio zadužen za 95 plaćenika u Siriji.

U kontaktu s bivšim suborcima koji se sada bore u Ukrajini, Gabidullin je rekao da je rusko korištenje plaćenika pojačano kako je Kremlj zapao u probleme u Ukrajini. Ukrajinski ministar obrane Oleksij Režnikov rekao je za CNN da su Wagnerove trupe raspoređene u "najtežim i najvažnijim misijama" u Ukrajini, igrajući ključnu ulogu u ruskim pobjedama u Mariupolju i Hersonu.

Mit o snažnoj ruskoj vojsci

Ograničene službene informacije o Wagneru i dugotrajno poricanje Kremlja o njegovom postojanju i vezama s ruskom državom, samo su pridonijeli njegovoj intrigi, a grupi su pomogli da zamagli svoje realne sposobnosti i aktivnosti. U stvarnosti, međutim, Wagner, poput Rusije, nailazi na poteškoće u Ukrajini, prema video svjedočenjima plaćeničkih boraca skupine, piše CNN.

Više od sedam mjeseci borbe stavilo je pod povećalo rusku vojnu sposobnost u Ukrajini. Mali dobici Rusije, posebno u usporedbi s Putinovim početnim ambicioznim ciljevima u ratu, imali su veliku cijenu, desetkujući jedinice na prvoj liniji i izgladnjujući mnoge vojnike.

Ulogu u tome igra iskustvo na bojnom polju, ali i novac, kaže bivši zapovjednik Wagnera Gabidullin – koji je napustio skupinu 2019. i od tada objavio memoare o vremenu dok je radio za njih. "Okosnicu tih skupina uvijek su činili vrlo iskusni ljudi koji su prošli nekoliko ratova", rekao je za CNN.

Nakon što je služio kao mlađi časnik u zračno-desantnoj jedinici u danima umiranja Sovjetskog Saveza, Gabidullin se vratio u vojni život kao Wagnerov regrut nakon ruske invazije na istočnu Ukrajinu 2014. godine. Rekao je da su se mnogi ključni pripadnici Wagnera možda, poput njega, prethodno borili u Ukrajini, kao i u Siriji, stječući dragocjeno borbeno iskustvo strano većini regularnih ruskih trupa.

"Oni imaju veće, značajnije iskustvo od vojske. Vojska su mladi vojnici koji su bili prisiljeni potpisati ugovor, nemaju iskustva", rekao je. To je ono što takve paravojne snage u Ukrajini, od kojih je Wagner samo jedna, čini toliko vrijednima za Rusiju. "Ruska vojska ne može nositi (rat) bez plaćenika", rekao je Gabidullin, dodajući da postoji "veliki mit o snažnoj ruskoj vojsci".

Prva crta bojišnice i 'krpanje rupa' umjesto ograničenih misija

Danas najmanje 5000 plaćenika povezanih s Wagnerovom skupinom djeluje s ruskim snagama u Ukrajini, rekao je za CNN Andrij Yusov, glasnogovornik ukrajinske obrambene obavještajne agencije koji je pratio Wagnera u Ukrajini. Ovu je brojku potkrijepio izvor francuske obavještajne službe koji je primijetio da su neki Wagnerovi borci napustili afrički kontinent kako bi ojačali napore te skupine u Ukrajini.

Prema ukrajinskom ministarstvu obrane, Kremlj se sve više oslanja na Wagner kao jurišne trupe. Skriveni od službenih ruskih "brojčanika poginulih" i dostupni za operacije koje se kasnije mogu poreći, podnijeli su teret gubitaka koji su bili politički osjetljivi za Putina u Rusiji.

"Wagner trpi velike gubitke u Ukrajini, posebno - što ne iznenađuje - među mladim i neiskusnim borcima", rekao je navodno visoki američki obrambeni izvor u rujnu.

Jednostavna jednadžba leži u osnovi angažiranja Wagnerovih snaga, prema Gabidullinu: "Ruski mir za američke dolare." Plaćenici mogu zaraditi do 5000 dolara mjesečno. Borcima Wagnera čak su ponuđeni bonusi – svi plaćeni u američkim dolarima – za uništavanje ukrajinskih tenkova ili jedinica, prema visokom ukrajinskom obrambenom izvoru i na temelju obavještajnih podataka koje su ukrajinske vlasti prikupile o Wagneru od početka rata.

Prema Ministarstvu obrane Ujedinjenog Kraljevstva, borcima Wagnera također su dodijeljeni određeni sektori prve crte, djelujući gotovo kao normalne vojne jedinice. To je velika promjena u odnosu na njihovu povijest različitih, ograničenih misija u Ukrajini.

Jusov je također rekao da se Wagner sve više koristi za krpanje rupa na ruskoj liniji bojišnice. To je također potvrdio američki visoki dužnosnik obrane, koji je dodao da se Wagner koristi na različitim linijama bojišnice za razliku od čečenskih boraca, primjerice, koji su usredotočeni na rusku ofenzivu usmjerenu na Bahmut.

Odmak od tajnovitosti

To je dovelo do značajnih logističkih izazova, kaže on, s potrebom opskrbe Wagnerovih trupa streljivom, hranom i podrškom za proširene operacije, dok je Ukrajina pojačala svoje napade na rusku logistiku. Videozapisi, koje su navodno snimili borci Wagnera u kolovozu, a koje je CNN-u proslijedilo ukrajinsko ministarstvo obrane, pokazuju kako se plaćenici žale na nedostatak pancira i kaciga. U drugom videu jedan borac se žali na zapovijedi za napad na ukrajinske položaje kada njegovoj jedinici ponestaje streljiva.

Wagnerovi redovi također su osiromašeni gubicima na bojnom polju. Kao odgovor, okrenuli su se neobičnom, javnom zapošljavanju. U Rusiji su osvanuli jumbo plakati koji pozivaju na novačenje Wagnera. Ukrašen telefonskim brojem i slikom zamaskiranih boraca, njihov slogan - "Orkestar 'W' čeka na vas" - aludira na Wagnerov prošli nadimak kao "orkestar".

Javni napori novačenja velik su zaokret u odnosu na tajnovitost po kojoj je grupa bila poznata prethodnih godina. Čak je i Putinov saveznik Jevgenij Prigožin konačno priznao svoju ulogu šefa Wagnera krajem rujna, nakon što je proveo godine pokušavajući se distancirati od plaćeničke skupine.

'Više ne postoje kriteriji'

U rujnu se pojavila snimka na kojoj se činilo da Prigožin vrbuje zatvorenike iz ruskih zatvora za Wagnerovu ponudu: obećanje pomilovanja za šest mjeseci borbe u Ukrajini. To je potez koji bi prije nekoliko mjeseci bio nezamisliv za privatnu vojnu tvrtku koja se nekoć smatrala jednom od najprofesionalnijih jedinica u arsenalu Kremlja. "Čin očaja" tako je apel opisao bivši zapovjednik Wagnera, Gabidullin.

Prigožinov očiti pokušaj novačenja u zatvoru odgovara širim ruskim naporima da mobilizira zatvorsku populaciju u zemlji, nudeći mjesečne plaće u tisućama dolara i posmrtne isplate od desetaka tisuća dolara obiteljima novaka.

I za Wagnerove drugove i za njihove ukrajinske protivnike, to je zabrinjavajuće. "(Wagner) je spreman poslati bilo koga, baš bilo koga", rekao je ukrajinski tužitelj Jurij Belousov za CNN. "Više ne postoje kriteriji za profesionalizam."

Radeći na ukrajinskim istragama o mogućim ruskim ratnim zločinima, Belousov se boji da će ovo mlitavo novačenje dovesti do povećanja razmjera ratnih zločina.

Iako je izravno zapošljavanje iz zatvora novi korak, Gabidullin je rekao da kazneni dosje nikada nije bio prepreka za zapošljavanje u Wagneru. On sam kaže da je odslužio tri godine u zatvoru zbog ubojstva i ispričao je CNN-u o istaknutim zapovjednicima Wagnera koji su služili diljem svijeta nakon zatvorske kazne.

Pad morala uslijed lošeg vodstva

Wagnerove borbe u Ukrajini pokrenule su širi problem: nezadovoljstvo u vlastitim redovima. Za skupinu koja ovisi o privlačnosti svojih plaća i rada, to je kritično.

Iz presretnutih telefonskih poziva, ukrajinske obavještajne službe u kolovozu su primijetile "opći pad morala i psihološkog stanja" Wagnerovih trupa, rekao je glasnogovornik ukrajinske obrambene obavještajne službe Jusov. To je trend koji je također vidio u ruskim trupama.

Smanjenje zahtjeva za regrutiranje Wagnera također ukazuje na demoralizaciju, rekao je, a broj "istinski profesionalnih vojnika koji su voljni dobrovoljno se boriti s Wagnerom" također se smanjuje.

Bivši zapovjednik Gabidullin, koji kaže da gotovo svakodnevno razgovara sa svojim starim suborcima, objasnio je da je do pada morala došlo zbog njihovog nezadovoljstva "skupnom organizacijom borbi: nesposobnošću (ruskog vodstva) da donese kompetentne odluke, da organizira bitke."

Za jednog plaćenika koji je kontaktirao Gabidullina za savjet, ta je nesposobnost bila previše. "Nazvao me i rekao: "To je to, neću više biti tu. Više ne sudjelujem u ovome", rekao je Gabidullin za CNN.

Život ruskog plaćenika nema istu privlačnost koju je nekada imao. "Moguće je da novac više neće igrati ulogu", rekao je ukrajinski tužitelj Belousov.