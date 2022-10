Europska unija nametnula je nove trgovinske sankcije Rusiji i proširila popis osoba kojima zamrzava imovinu. Sigurnosni stručnjak Mirko Bilandžić, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu za N1 je komentirao nove sankcije.

"EU u ovoj situaciji neopravdane agresije ima jedinstven stav o nedopuštenosti takvog ponašanja, što je jasna poruka. Sankcije su učinkovite i bit će, imat će efekta i u budućnosti, ali znakovita je i ta poruka izopćenja Ruske Federacije. Intencija Rusije je razjedinjavanje EU, a ovo je prekretnica gdje se događa suprotno i ovaj osmi krug sankcija neće biti posljednji", kaže Bilandžić.

Komentirao je i stav Srbije prema ruskoj agresiji.

"Srbija ima sve manji manevarski prostor. Taj put sjedenja na dvije stolice – iskonskog savezništva s Rusijom i europskog puta – ozbiljan je izazov za Srbiju i potencijalno je destabilizirajući. Srbija je na prekretnici. Ono što je sigurno je da je jedini ispravni put za Srbiju europski put."

Putinov narativ je takav da ne može biti gubitnik

Bilandžić kaže da je cijeli ovaj rat i sve što je Putin napravio - iracionalno.

"Ono što je još iracionalniji jest da bilo koji strateški cilj Rusija ne može ostvariti. Ishod će imati ozbiljan boomerang efekt prema Rusiji i postojećem establishmentu. Imamo situaciju da u ovom ratu pobjeđuje Ukrajina. Ukrajina pokazuje da ima i te vojne, protuofenztivne sposobnosti. Sve te dimenzije govore da Putin gubi ovaj rat", kazao je.

Kaže i kako je Putinov narativ takav da ne može biti gubitnik. "Bojim se da je spreman i sposoban ići do kraja i da ovo njegovo ponašanje vodi nečemu što se zove ruski rulet. To bi moglo značiti i daljnu eskalaciju rata, pogotovo nakon aneksije ovih četiriju regija. U tom smislu Rusija i Putin su spremni upotrijebiti sva sredstva za obranu tog teritorija, a to može uključivati i nuklearno oružje."