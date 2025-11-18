Tko je kongresmen koji je jedini glasao protiv objavljivanja svih dokumenata o Epsteinu?

Zastupnički dom SAD-a usvojio je Zakon o transparentnosti dosjea Epstein s 427 glasova za i jednim protiv, prisiljavajući Ministarstvo pravosuđa da objavi sve neklasificirane materijale povezane s federalnom istragom Jeffreyja Epsteina. Clay Higgins iz Louisiane, gorljivi je Trumpov pristaša i republikanski američki kongresmen koji predstavlja 3. kongresni okrug Louisiane, bio je jedini koji je u Zastupničkom domu glasao "protiv", piše Hindustan Times.

U izjavi objavljenoj na X-u, Clay Higgins je napisao: "Od samog početka sam bio principijelno 'NE' ovom zakonu. Ono što je bilo pogrešno u zakonu prije tri mjeseca i danas je pogrešno. Napušta 250 godina kaznenopravnog postupka u Americi. Kako je napisan, ovaj zakon otkriva tisuće nevinih ljudi - svjedoka, ljudi koji su pružili alibije, članova obitelji itd. Ako se donese u svom sadašnjem obliku, ova vrsta širokog otkrivanja kaznenih istražnih spisa, objavljenih bijesnim medijima, apsolutno će rezultirati time da nevini ljudi budu oštećeni. Ne mojim glasom.“

Foto: Screenshot X

"Nadzorni odbor provodi temeljitu istragu u kojoj je već objavljeno preko 60.000 stranica dokumenata iz slučaja Epstein. Taj će se napor nastaviti na način koji pruža svu dužnu zaštitu nevinim Amerikancima. Ako Senat izmijeni zakon kako bi se pravilno riješila privatnost žrtava i drugih Amerikanaca, koji su imenovani, ali nisu kazneno umiješani, tada ću glasati za taj zakon kada se vrati u Zastupnički dom", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Objavljeno 20 tisuća stranica o odnosu Donalda Trumpa i Jeffreyja Epsteina