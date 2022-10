Početkom prosinca, nakon pune 34 godine od debija B-2 Spirita, bit će predstavljen novi američki stealth bombarder B-21 Raider.

Novi interkontinentalni strateški bombarder u proljeće je uspješno dovršio seriju inicijalnih testiranja, a prvi let zakazan je za iduću godinu.

Prvi svjetski zrakoplov šeste generacije

Naime, vjeruje se da će početna operativna sposobnost ovog moćnog bombardera američkih zračnih snaga biti dostignuta do 2030. godine. Unosni ugovor za proizvodnju bombardera najnovije generacije tvrtka Northrop Grumman dobila je još 2015. godine.

"Drugog prosinca predstavit ćemo prvi svjetski zrakoplov šeste generacije. Očekujte svoj prvi pogled na B-21 Raider", objavio je Northrop Grumman putem društvenih mreža uz 11-sekundni isječak.

Ovo je prvo javno predstavljanje novog bombardera Zračnih snaga SAD-a u 34 godine otkako je Northrop B-2 Spirit imao svoj javni debi u studenom 1988. Iako će to biti vrlo važno za program, Raider je još godinama udaljen od ulaska uslugu i tek treba obaviti svoj prvi let, piše 19FortyFive.

B-21 je uspješno dovršio svoja početna testiranja na zemlji u svibnju, koja su navodno uključivala testove otpornosti na teške situacije kako bi se provjerila struktura budućeg stelt interkontinentalnog strateškog bombardera vrlo dugog dometa, velikog i teškog korisnog tereta. Dodatna ispitivanja uključila su njegove podsustave, kao i premaz i boju.

Šest zrakoplova B-21 nalazi se u fazama testiranja

Sve je to prije prvog leta, za koji se očekuje da će se održati sljedeće godine, a očekuje se da će prvi prototip letjeti iz tvornice Northrop Grumman's Plant 42 u Palmdaleu, Kaliforniji, do obližnje baze zračnih snaga Edwards kako bi započeli službena testiranja leta. Očekuje se da će početna operativna sposobnost (IOC) biti dostignuta do 2030.

Northrop Grumman dobio je ugovor za proizvodnju bombardera sljedeće generacije 2015., a tvrtka je brzo okupila nacionalni tim za projektiranje, testiranje i izradu B-21. Razvijen je putem pionirskih praksi digitalnog inženjeringa tvrtke i zajedno s naprednim tehnikama proizvodnje.

"B-21 je najnapredniji vojni zrakoplov ikada napravljen i proizvod je pionirskih inovacija i tehnološke izvrsnosti", rekao je Doug Young, potpredsjednik sektora i generalni direktor u Northrop Grumman Aeronautics Systemsu, novinarima prošlog mjeseca.

"Raider pokazuje predanost i vještine tisuća ljudi koji svakodnevno rade na isporuci ovog zrakoplova", dodao je.

Šest testnih zrakoplova B-21 trenutno je u različitim fazama završne montaže u Palmdaleu u Kaliforniji. Globalno zapovjedništvo zračnih snaga najavilo je da će nabaviti najmanje 100 zrakoplova, dok bi taj broj mogao porasti na čak 200 eventualnih.

Cijena vojnog ovog vojnog čuda

2010. procijenjeno je da bi početna narudžba zrakoplova mogla stajati čak 550 milijuna dolara po jedinici. Bloomberg je prošlog lipnja procijenio da bi troškovi razvoja, kupnje i zatim upravljanja 100 zrakoplova tijekom 30 godina iznosili najmanje 203 milijarde dolara. To bi uključivalo 25,1 milijardu dolara za razvoj, 64 milijarde dolara za proizvodnju i 114 milijardi dolara za održavanje i rad.

Kao što je ranije objavljeno, B-21 Raider radi prema planu i prema proračunu. Ono što pomaže u kontroli troškova je činjenica da testni zrakoplov B-21 koji se trenutno proizvodi prema ugovoru o inženjeringu i razvoju proizvodnje s Northrop Grummanom koristi istu proizvodnu liniju, s istim alatom, procesima i tehničarima koji će na kraju izraditi proizvodni zrakoplov.

U travnju je Ministarstvo zračnih snaga dodijelilo 108 milijuna dolara tvrtki Northrop Grumman za prethodnu nabavu za podršku programu B-21 Raider. Ta predujamna sredstva za nabavu izravno će podržati nabavu dugotrajnih proizvoda potrebnih za izgradnju prve serije proizvodnih zrakoplova B-21.