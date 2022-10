Kina bi mogla iznenaditi svijet i izvršiti invaziju na Tajvan već ove godine - upozorio je ovoga tjedna američki načelnik mornaričkih operacija admiral Michael Gilday. Dok Peking pokreće nove vojne vježbe u zraku i na moru u blizini obale Tajvana, admiral Gilday poručuje da je američka mornarica spremna odmah upustiti se u sukob, piše Daily Mail.

"Nije u pitanju samo ono što Xi Jinping kaže, već i kako se Kinezi ponašaju i što rade. U proteklih 20 godina vidjeli smo da su ispunili svako obećanje koje su dali, i to prije nego što su rekli da će ga ispuniti", rekao je Gilday u srijedu.

'Ne želim dizati paniku...'

"Kad govorimo o onome što najavljuju za 2027. godinu, mislim da će se to dogoditi već 2022. ili potencijalno 2023. godine. Kada to govorim, ne želim dizati paniku, ali to se ne može isključiti", dodao je.

Gilday je rekao da mornarica ne može opravdati trošenje niti jednog centa za rastuću prijetnju iz Kine, pa mornarica stoga mora nastaviti s razgradnjom 24 stara broda kako bi financirala druge prioritete.

"Brodovi koje tamo postavimo moraju biti spremni za borbu. Neki od njih kasne tri godine s remontom uz dodatne troškove od 80 milijuna dolara ili više i s oružanim sustavima koji neće biti nadograđeni na vrijeme kako bi se suočili s prijetnjom koju predstavljaju Kinezi", rekao je američki admiral.

Američka mornarica redovito patrolira Južnim kineskim morem i Tajvanskim tjesnacem između Kine i Tajvana. I američki državni tajnik Antony Blinken početkom tjedna iznio je slična predviđanja rekavši da Kina ubrzava rok u kojem želi vratiti Tajvan.

'Posve drugačija Kina pod vodstvom Xija'

U svome govoru na kongresu Komunističke partije Kine, Xi je prošle nedjelje opet je iznio cilj "ponovnog ujedinjenja Tajvana s Kinom". "Kotači povijesti kotrljaju se prema ponovnom ujedinjenju Kine s Tajvanom", rekao je Xi na kongresu.

"Vidjeli smo kako se posljednjih godina pojavljuje posve drugačija Kina pod vodstvom Xi Jinpinga", kazao je Blinken na forumu na Sveučilištu Stanford, gdje je sudjelovao skupa s bivšom državnom tajnicom Condoleezzom Rice.

"Posljednjih godina došlo je do promjene u pristupu Pekinga prema Tajvanu, uključujući i to da status quo više nije prihvatljiv i da je Peking odlučan nastaviti s ponovnim ujedinjenjem u puno bržem roku", rekao je Blinken.

Američki dužnosnici zabrinuti su da bi Xi uskoro mogao prepisati lekciju iz "ruskog udžbenika". Peking nije osudio invaziju Moskve na Ukrajinu, a Xi je posljednjih mjeseci pojačao vojne vježbe uz obale Tajvana u Tajvanskom tjesnacu.

Biden rekao da će SAD braniti Tajvan

Odnosi Washingtona i Pekinga pogoršali su se i za vrijeme predsjednika Donalda Trumpa i sada pod predsjednikom Bidenom. SAD proziva Kinu zbog kršenja ljudskih prava, zlouporabe trgovinskih odnosa, sigurnosnih prijetnji i podrijetla Covid-19. Prošlog je tjedna Joe Biden objavio službenu strategiju nacionalne sigurnosti koja se snažno usredotočila na "nadmašivanje" Kine. Predsjednik je jasno dao do znanja da je, unatoč nuklearnim prijetnjama Rusije, dugoročno više zabrinut zbog Kine.

Američko-kineska trvenja pojačala su se nakon niza posjeta američkih zastupnika Tajvanu, posebno nakon posjeta predsjednice Zastupničkog doma Kongresa Nancy Pelosi u kolovozu, nakon čega je uslijedilo Bidenovo neobično inzistiranjena tome da će SAD braniti Tajvan od kineske invazije. Kina je nakon posjeta Pelosi Tajvanu prekinula suradnju sa SAD-om po pitanju klimatskih promjena i trgovine drogom.

Kada su novinari upitali Bidena hoće li SAD braniti Tajvan, on je odgovorio: "Da, ako doista dođe do napada bez presedana." Na novinarsko mpotpitanje bi li američke snage, za razliku od Ukrajine, doista bile poslane da brane Tajvan, Biden je izričito odgovorio: "Da".

Bijela kuća opet 'ispravlja' Bidena

Nakon toga je, međutim, Bijela kuća ponovno korigirala predsjednikovu žestoku retoriku rekavši da se američka politika "nije promijenila" nakon tih njegovih izjava. To je već četvrti put u nešto više od godinu dana da Bijela kuća mora ublažavati Bidenove entuzijastične izjave o obrani Tajvana. S druge strane, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Wang Wenbin optužio je SAD za promjenu pristupa Tajvanu.

"Mirno rješavanje pitanja Tajvana ne može koegzistirati s tajvanskim separatizmom", rekao je Wang.

Prošle godine, zapovjednik američkog Indo-Pacifičkog zapovjedništva rekao je pred Senatskim odborom za oružane snage kako će prijetnja Kine da uđe u Tajvan "manifestirati se tijekom ovog desetljeća, zapravo, u sljedećih šest godina".