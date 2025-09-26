Ova zemlja zadaje udarac Europi: Priznaju da postoji samo muški i ženski rod

Slovački zakoni imat će prednost nad europskim zakonodavstvom u pitanjima vezanima za „nacionalni identitet”, uključujući ona o obitelji i rodu, stoji u izmjeni ustava koju je u petak izglasao parlament u Bratislavi.

Slovački premijer Robert Fico proglasio je tu promjenu "branom protiv progresivizma".

Njegovi kritičari, uključujući aktiviste za ljudska prava i pravne stručnjake, strahuju da će izmjena ugroziti slovačke obaveze prema europskim i međunarodnim sporazumima.

U promjenama stoji da se priznaju samo muški i ženski rod, a da školski kurikulumi moraju poštivati kulturne i etničke stavove izražene u ustavu. Postrožuju se i pravila o posvajanju.

"Republika Slovačka zadržava suverenitet nad svim pitanjima nacionalnog identiteta", stoji u amandmanima.

Venecijanska komisija, panel pravnih stručnjaka Vijeća Europe, kritizirala je amandmane.

"Nejasne i široke formulacije poput 'nacionalnog identiteta' te 'kulturnih i etničkih pitanja' predstavljaju ozbiljan rizik od nepredvidljivih i proizvoljnih interpretacija i primjena", objavila je ranije ovaj tjedan.

No, to je tijelo pozdravilo amandman kojim se izražava predanost izjednačavanju plaća muškaraca i žena.

POGLEDAJTE VIDEO Dok Hrvati smatraju da je štetno učiti djecu o spolnim bolestima u Finskoj uče staviti kondom na mrkvu