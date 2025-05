Otkriveno što je ispričao glavni svjedok u nestanku Danke Ilić (2): 'Smrdilo je na crkotinu'

Tijekom istrage nestanka i ubojstva Danke Ilić (2) u Banjskom polju, jedan od ključnih svjedoka bio je Dalibor J. On je u vrijeme nestanka djevojčice i danima koji su uslijedili, dok je trajala potraga, trčao u blizini deponija. Obitelj i mediji vjerovali su da će njegovo svjedočenje rasvijetliti slučaj koji je potresao regiju. Nova.rs dobila je uvid u spis iz tužiteljstva.

Dalibor J. ispitan je kao svjedok 5. srpnja 2024. godine dok je javnost čekala odgovore na brojna pitanja o tome što se dogodilo djevojčici usred bijela dana u Banjskom polju. Optuženi su već bili radnici JKP "Vodovod" Dejan Dragijević, čiji je brat Dalibor kasnije ubijen u policijskoj stanici i Srđan Janković.

Optužnica za ubojstvo djeteta još nije potvrđena. Više puta je vraćena na doradu i dopunu.

Svjedok Dalibor J. ispričao je u javnom tužilaštvu u Zaječaru da ne poznaje Dankine roditelje, Ivanu i Miloša Ilića. Sreo ih je mjesec dana nakon Dankinog nestanka u trgovačkom centru. Pridržali su mu vrata dok su ulazili pa je iskoristio trenutak da ih pita kako su.

"Nikako", odgovorili su. On im je poručio da se drže. U tužilaštvu je ispričao da se sjeća što je radio 26. ožujka 2024. godine. Tog dana, nakon redovnih obaveza s obitelji, otišao je na trčanje kako bi skinuo višak tjelesne mase. Izašao je iz kuće oko 13.30 ili 13.45 sati te trčao lijevom stranom Banjskog puta iz smjera Bora. Otprilike 400, 500 metara iza deponija, zaobišao ga je bijeli Fiat Panda s natpisom "Vodovod", koji se kretao prema Boru brzinom 50 do 60 kilometara na sat. Vjeruje da je to bilo oko 14 sati.

Sjeća se vozila Vodovoda jer je mislio da idu k njemu

Sjeća se da je to bilo kraj kuće čovjeka koji izrađuje vjetrenjače. Nije primijetio tko je u autu. Nekoliko dana prije nestanka Danke, prijavio je kvar na i cijevi i vodomjeru i zato je i primijetio auto Vodovoda kad je prošao kraj njega. Pomislio je da su krenuli kod njega popraviti kvar.

Vidio je i druga vozila, ali boju i marku nije zapamtio. Na pitanje je li primijetio nešto čudno na deponiju, rekao je da nije, ali da se s te pozicije ne može ni dobro vidjeti deponij.

I sam je sudjelovao u potrazi za Dankom 26. i 27. ožujka, a 28. je proveo dan s obitelji, a nakon toga radio u svojoj humanitarnoj organizaciji.

Kasnije tog dana, ili možda sutradan, nije siguran, opet je trčao pored deponija. U jednom trenutku na sredini deponija vidio je bijeli pick up, vjerojatno Renault borskih tablica. Nije bila riječ o istom vozili koje ga je obišlo 26. ožujka.

Kako je taj auto vidio nešto ranije, sjeća se vozača. Bila je riječ o starijem, prosijedom čovjeku. Ne sjeća se ni što je nosio, ali moguće da je bio u nečem plavom, možda čak radničkom odijelu.

Misli da je čovjek nešto radio i bio je prljav. Bio je udaljen od vozila pet metara. Nije ništa držao u rukama, gledao je ispred sebe i kretao se na području od metar dva. U jednom ga je trenutku čak planirao pitati što radi jer je mislio da nešto baca, ali kako nije ništa vidio, Dalibor je nastavio trčati.

Ipak, stigavši kući, ispričao je supruzi da se na deponiju osjetio specifičan miris, kao da je " tamo neka crkotina".

Slučaj Danke Ilić ni danas nije rasvijetljen. Ni djevojčica ni njezino tijelo nisu pronađeni.

