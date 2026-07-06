Otkrivena tajna misterioznih kugli na plaži, vlasti građanima: 'Ne dirajte ih i udaljite se'

Australska svemirska agencija (ASA) objavila je da je "identificirala vjerojatni izvor" velikih misterioznih kugli koje su ovoga vikenda isplivale na plažu u sjevernom Queenslandu.

Vjeruje se da su šest kugli otkrivenih na australskoj plaži zapravo svemirske krhotine, odnosno "tlačne posude iz lansirne svemirske rakete", navodi Agencija.

U svojoj izjavi pojašnjavaju da su "lokacija i karakteristike objekta u skladu s ostacima stranog raketnog tijela koje je nedavno ponovno ušlo u atmosferu iz orbite".

Dodaju da surađuju međunarodnim vlastima kako bi formalno potvrdili o kojoj lansirnoj raketi je riječ, prenosi BBC.

The Australian Space Agency is advising Queensland authorities and the National Emergency Management Agency following the discovery of several unidentified objects at Forrest Beach. pic.twitter.com/43BeUNBCWK — Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 6, 2026

Upozorenje građanima

Vatrogasci Queenslanda kažu kako je na snazi i dalje zona isključena od 50 metara na tom području. Građane mole da ne diraju eventualne sumnjive predmete ondje ako ih pronađu, nego da se udalje i pozovu hitne službe.

Na internetu je počela kružiti teorija da su kugle zapravo spremnici s pogonskim gorivom za svemirske letjelice pa da bi mogle sadržavati ostatke lako zapaljive ili reaktivne tvari.

Navodno su viđeni timovi u zaštitnim odijelima kako kugle stavljaju u bačve s opasnim materijalim pod budnim oko policije jer je postojao strah d bi kugle mogle imati opasne tvari.

Vlasnica restorana Forrest Beach Takeaway Lisa Scobie kazala je da su lokalci bili znatiželjni i htjeli su dokučiti otkud su se pojavile kugle. "Vrlo je tiho, tu se ne događa puno. A ove dodatne aktivnosti su definitivno stvorile malo uzbuđenja", ispričala je javnoj televiziji ABC.

Ovo nije prvi put da su neobični misteriozni objekti uočeni na obali Australije. Indija je 2023. potvrdila da su to ostaci jedne njezine rakete.