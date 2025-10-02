Otkriven motiv trovanja Bashara al-Asada: Bivši diktator postao je obični pijun u igri?

Bivši sirijski predsjednik Bashar al-Asad (60) završio je u bolnici prije dva tjedna nakon pokušaja atentata trovanjem, izjavila je ugledna skupina za ljudska prava, piše Daily Mail.

Diktator je dobio politički azil u Rusiji nakon što je svrgnut s vlasti prije devet mjeseci. Prije dva tjedna pojavila su se izvješća o pokušaju atentata na bivšeg sirijskog predsjednika u Moskvi.

Sirijski opservatorij za ljudska prava tvrdio je, pozivajući se na "privatni izvor", da je Assad u ponedjeljak pušten iz bolnice. Izvor je tvrdio da je Assad bio otrovan te da je motiv atentata bio "osramotiti rusku vladu i optužiti je za suučesništvo" u njegovoj smrti.

Samo ga je brat smio posjetiti

U izvješću se navodi da je Assadovo stanje sada stabilno. Samo ga je brat Maher Assad smio posjetiti u bolnici usred velike sigurnosne operacije. Ruska vlada nije komentirala te tvrdnje.

Nepotvrđena izvješća sugeriraju da je primljen u bolnicu u "kritičnom stanju nakon trovanja". Vlasti u Siriji zahtijevale su Assadovo izručenje, što je Rusija do sada odbijala.

Putin je osobno odobrio azil Assadu, zajedno s članovima njegove obitelji i suradnicima režima. Assad nije viđen u javnosti otkako je stigao u Rusiju i pretpostavlja se da ga ruske tajne službe drže pod strogim nadzorom.

Zasad nema neovisnih dokaza o Assadovom trovanju.

U ranijem izvješću, nakon što je Assad bio u Rusiji manje od mjesec dana, navodi se da se "žalio svom osiguranju da se ne osjeća dobro i da ima problema s disanjem".

Međutim, ta izjava nije potvrđena.

POGLEDAJTE VIDEO: Krvavi tjedan u Siriji: 700 mrtvih, pucnjava ne prestaje unatoč objavi primirja