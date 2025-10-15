Otkazali desetke letova zbog bizarnog razloga: 'Sigurnost nam je prioritet'

Nesvakidašnji razlog prizemio je 40 letova finske niskobudžetne zrakoplovne kompanije Finnair. Naime, navlake za sjedala oprana su vodom pa se pojavio strah da bi takva metoda čišćenja mogla utjecati na zaštitu sjedala od požara.

"Sigurnost nam je glavni prioritet i uvijek slijedimo upute proizvođača za održavanje, kao i upute i preporuke nadležnih tijela“, objašnjava se u priopćenju zrakoplovne kompanije.

Prizemljili su osam aviona, a proizvođač tapeciranih sjedala upozorio da još nije u potpunosti testirano kako takvo čišćenje utječe na svojstva materijala za usporavanje gorenja, prenosi 24 Ur.

Osam zrakoplova izvan pogona

"Žalimo zbog neizvjesnosti i štete koju je ovo prouzročilo. Učinit ćemo sve kako bismo smanjili utjecaj na buduća putovanja", dodaje se u izjavi Finnaira.

Od osam zrakoplova marke Airbus A321, četiri su bila u Helsinkiju kada je odlučeno da ipak ne mogu prevoziti putnike.

Ostali zrakoplovi stigli su u glavnu finsku zračnu luku iz Oulua, s Malage i iz Londona, dok se jedan nalazio u Pragu na održavanju.

