Dječak (9) godinama bio zatočen u kombiju: 'Ležao je gol, na hrpi smeća pored izmeta'

Policija u Francuskoj spasila je dječaka (9) nakon što je od studenog 2024. godine bio zaključan u očevom kombiju na istoku zemlje. Dječak je bio pothranjen i nije mogao hodati jer je predugo bio u sjedećem položaju. Otac je uhićen, a dječak je hitno prevezen u bolnicu, piše Associated Press.

Policiju je zvao susjed koji je iz kombija u selu Hagenbach, u blizini švicarske i njemačke granice, čuo dijete. Policajci su nasilno otvorili kombi i pronašli dječaka kako "leži u fetalnom položaju, gol, prekriven dekom, na hrpi smeća i pored izmeta".

Otac tvrdi da ga je štitio

Dječakov otac rekao je istražiteljima da je dječaka, koji je tada imao sedam godina, smjestio u kombi "kako bi ga zaštitio" jer je njegova nova partnerica dječaka htjela smjestiti u psihijatrijsku bolnicu.

Tužitelj Nicolas Heitz istaknuo je kako ne postoje medicinski zapisi o dječakovim psihijatrijskim problemima te da je u školi imao dobre ocjene. Dječak je istražiteljima ispričao da je imao problema s očevom partnericom te da je mislio kako njegov otac "nije imao izbora". Također je rekao da se nije tuširao od 2024. godine.

Podignuta optužnica protiv oca i njegove partnerice

Protiv oca je podignuta preliminarna optužnica za otmicu i druga kaznena djela te mu je određen istražni zatvor. Njegova partnerica tvrdi da nije znala da je dječak zaključan u kombiju. Ona je također preliminarno optužena, između ostalog, za nepružanje pomoći maloljetniku u opasnosti, i puštena je uz sudski nadzor.

Dječakova sestra (12) i kći (10) očeve partnerice predane su socijalnoj službi.

Još uvijek traje istraga kako bi se saznalo jesu li i druge osobe znale da je dječak zatočen u kombiju. Prijatelji i obitelj rekli su istražiteljima kako su mislili da se dječak nalazi u psihijatrijskoj ustanovi. Njegovim učiteljima je rečeno da se prebacio u drugu školu, priopćilo je tužiteljstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: