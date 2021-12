Omikron soj se 4,2 puta lakše prenosi od delta varijante, potvrdila je studija Hiroshija Nishiure profesora zdravstvenih i okolišnih znanosti sa Sveučilišta Kyoto i savjetnika ministarstva zdravstva.

Nishiura je specijalist za matematičko modeliranje zaraznih bolesti pa je iskoristio podatke o genomu virusa kod zaraženih Južnoafrikanaca iz pokrajine Gauteng, koji su bili dostupni do 26. studenog, odnosno dana kad je Svjetska zdravstvena organizacija imenovala omikron soj i proglasila ga visokorizičnim.

"Omikron soj se više prenosi i izbjegava imunitet izgrađen prirodnim putem i putem cjepiva", zaključio je Nishiura u svojem istraživanju, koje je u srijedu predstavljeno na sastanku savjetodavnog odbora japanskog ministarstva zdravstva.

Potaknut optimizam

U svijetu raste zabrinutost da bi omikron mogao izazvati još veće poteškoće od delta soja. WHO upozorava da bi mogao potaknuti nove valove zaraze "s teškim posljedicama". No, u Južnoafričkoj Republici, pojava omikrona nije izazvala opterećenje u zdravstvenom sustavu, piše Bloomberg. To je potaknulo optimizam da bi ovaj soj mogao uzrokovati samo blage simptome, nalik gripi. uz to, Pfizer i BioNTech su obznanili da bi dodatna doza njihova cjepiva mogla ojačati zaštitu od omikrona.

Iako Nishiurina studija nije recenzirana, niti igdje objavljena, vrijedi spomenuti da je koristio metodologiju kojom je pevidio dominaciju delta soja uoči Olimpijskih igara u Tokiju. Ta je studija objavljena u časopisu Eurosurveillance.

Praćenje budućih trendova

Stotine znanstvenika se trudi što prije razumjeti omikron soj, jer je on najraznovrsniji dosad. Broj slučajeva zaraze u Južnoafričkoj Republici se naglo povećao na gotovo 20.000 dnevno, otkako je otkriven omikron soj. Dotad je broj slučajeva bio nizak, unatoč samo 26 posto procijepljenog stanovništva.

"Stopa cijepljenja bila je manja od 30 posto i mnogi su ljudi vjerojatno prirodno zaraženi. Moramo obratiti veliku pozornost na buduće trendove kako bismo vidjeli hoće li se ista stvar dogoditi u zemljama u kojima se mRNA cjepiva koriste velikom brzinom", zaključio je Nishiura.