Oklopno vozilo završilo u kanalu na boku: Slovenski vojnici završili u bolnici

U kružnom toku Poesnik kod Maribora u srijedu malo prije 15 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo jedno oklopno vozilo 6X6 Valuk Slovenske vojske sa sedam vojnika, koji su svi preventivno prevezeni u bolnicu, priopćilo je slovensko Ministarstvo obrane. Vojnici su se vraćali s vježbe gađanja.

Petero ih je zadobilo lakše ozljede. Nije bilo drugih sudionika u nesreći. Prema informacijama 24ur.com, vojnici nisu u životnoj opasnosti. Uzrok nesreće nije poznat.

Policija je utvrdila da je vozilom upravljao 34-godišnji vojnik. Policija još uvijek provodi očevid na mjestu događaja i prikuplja obavijesti. Međutim, prema fotografijama je vidljivo da je vozilo završilo u kanalu.

"Vozač je na mjestu događaja testiran alkohol-indikatorom koji je, pri ispravnoj upotrebi, pokazao 0,00 mg/l alkohola u izdahnutom zraku“, izvijestili su mariborski policajci.

O prometnoj nesreći obaviještena je i Vojna policija.

Prema Prometno-informacijskom centru, na kružnom toku Pesnica još uvijek je zatvoren jedan prometni trak iz smjera Dragučove prema Šentilju, što uzrokuje prometne gužve.

