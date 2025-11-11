Robijaši hodaju ulicama: U proteklih sedam mjeseci greškom pušten 91 zatvorenik

Najnoviji podaci britanskog ministarstva pravosuđa pokazuju da je u razdoblju od travnja do kraja listopada greškom pušten ukupno 91 zatvorenik u ovoj zemlji, javlja Sky News.

Podaci dolaze u trenutku kada se ministri suočavaju s rastućim pritiskom zbog niza potjera za poznatim osobama, a ministar pravosuđa David Lammy izdao je "nedvosmislenu ispriku" i u utorak rekao Donjem domu da "proces puštanja na slobodu zahtijeva radikalnu reviziju".

Također je potvrdio da su tri zatvorenika, greškom puštena iz pritvora, koji su i dalje na slobodi, a upravitelji zatvora istražuju "daljnje potencijalno puštanje greškom 3. studenog" koji bi još uvijek mogli biti na slobodi. Od tri potvrđena slučaja, dva su puštena u kolovozu i prosincu prošle godine, a treći u lipnju ove godine. Jedan je imigrant.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nova uhićenja

Alžirski seksualni prijestupnik Brahim Kaddour-Cherif (24) uhićen je u petak nakon policijske pretrage koja je uslijedila nakon njegovog puštanja iz zatvora HMP Wandsworth u južnom Londonu prošli tjedan, za što je, prema Scotland Yardu, policija saznala tek u utorak.

Njegovo ponovno hvatanje dijelom je zasluga istraživačkog rada Skyjevog nacionalnog dopisnika, Toma Parmentera, koji je pratio Kaddour-Cherifa do Finsbury Parka u sjevernom Londonu prije nego što se sam predao policiji.

Osuđeni prevarant Billy Smith (35) predao se u četvrtak nakon što je u ponedjeljak slučajno pušten iz istog zatvora. U međuvremenu, Hadush Kebatu, seksualni prijestupnik uhićen je prošlog mjeseca trećeg dana potjere nakon što je greškom pušten iz zatvora.

Sada deportirani etiopski migrant bio je u središtu prosvjeda u Eppingu i od rujna je služio 12-mjesečnu kaznu u zatvoru HMP Chelmsford.

Strože provjere u zavorima

U petak su najavljene strože sigurnosne provjere za zatvore i pokrenuta je neovisna istraga o pogrešnim puštanjima nakon pogreške u Kebatuovom slučaju. Broj ovakvih pogrešaka pri puštanju iz zatvora nedavno je porastao, s 262 slučaja između ožujka 2024. i ožujka 2025. - što je povećanje od 128% u odnosu na 115 u prethodnih 12 mjeseci.

Od 262 slučaja, 87 se odnosilo na zatvorenike čiji je glavni prekršaj bio nasilje nad osobom, a tri čiji je glavni prekršaj bio seksualni delikt.

Otkrivajući najnovije brojke Donjem domu britanskog parlamenta, Lammy je priznao da su "zatvori diljem zemlje nedovoljno financirani, nemaju dovoljno osoblja i da rade pod stalnim pritiskom", ali da su puštanja na slobodu "složeno pitanje".

Dodao je: „Jasno mi je da kao odgovor imamo planinu na koju se moramo popeti.“ Najavio je "novi odbor za pravosudnu učinkovitost" koji će preispitivati ​​procese unutar zatvora i kaznenih sudova.

Pogreške pri puštanju iz zatvora mogu uključivati ​​​​zagubljene naloge za zatvor ili pritvor, pogrešne izračune kazni ili mogu biti rezultat pogrešaka sudova ili drugih tijela, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.

POGLEDAJTE VIDEO: Otac sinu u zatvor donosio drogu, majka skrivala dokaze. Oboje su policajci...