Robijaši hodaju ulicama: U proteklih sedam mjeseci greškom pušten 91 zatvorenik
Najnoviji podaci ministarstva pravosuđa pokazuju da je u razdoblju od travnja do kraja listopada greškom pušten ukupno 91 zatvorenik u ovoj zemlji
Najnoviji podaci britanskog ministarstva pravosuđa pokazuju da je u razdoblju od travnja do kraja listopada greškom pušten ukupno 91 zatvorenik u ovoj zemlji, javlja Sky News.
Podaci dolaze u trenutku kada se ministri suočavaju s rastućim pritiskom zbog niza potjera za poznatim osobama, a ministar pravosuđa David Lammy izdao je "nedvosmislenu ispriku" i u utorak rekao Donjem domu da "proces puštanja na slobodu zahtijeva radikalnu reviziju".
Također je potvrdio da su tri zatvorenika, greškom puštena iz pritvora, koji su i dalje na slobodi, a upravitelji zatvora istražuju "daljnje potencijalno puštanje greškom 3. studenog" koji bi još uvijek mogli biti na slobodi. Od tri potvrđena slučaja, dva su puštena u kolovozu i prosincu prošle godine, a treći u lipnju ove godine. Jedan je imigrant.
Nova uhićenja
Alžirski seksualni prijestupnik Brahim Kaddour-Cherif (24) uhićen je u petak nakon policijske pretrage koja je uslijedila nakon njegovog puštanja iz zatvora HMP Wandsworth u južnom Londonu prošli tjedan, za što je, prema Scotland Yardu, policija saznala tek u utorak.
Njegovo ponovno hvatanje dijelom je zasluga istraživačkog rada Skyjevog nacionalnog dopisnika, Toma Parmentera, koji je pratio Kaddour-Cherifa do Finsbury Parka u sjevernom Londonu prije nego što se sam predao policiji.
Osuđeni prevarant Billy Smith (35) predao se u četvrtak nakon što je u ponedjeljak slučajno pušten iz istog zatvora. U međuvremenu, Hadush Kebatu, seksualni prijestupnik uhićen je prošlog mjeseca trećeg dana potjere nakon što je greškom pušten iz zatvora.
Sada deportirani etiopski migrant bio je u središtu prosvjeda u Eppingu i od rujna je služio 12-mjesečnu kaznu u zatvoru HMP Chelmsford.
Strože provjere u zavorima
U petak su najavljene strože sigurnosne provjere za zatvore i pokrenuta je neovisna istraga o pogrešnim puštanjima nakon pogreške u Kebatuovom slučaju. Broj ovakvih pogrešaka pri puštanju iz zatvora nedavno je porastao, s 262 slučaja između ožujka 2024. i ožujka 2025. - što je povećanje od 128% u odnosu na 115 u prethodnih 12 mjeseci.
Od 262 slučaja, 87 se odnosilo na zatvorenike čiji je glavni prekršaj bio nasilje nad osobom, a tri čiji je glavni prekršaj bio seksualni delikt.
Otkrivajući najnovije brojke Donjem domu britanskog parlamenta, Lammy je priznao da su "zatvori diljem zemlje nedovoljno financirani, nemaju dovoljno osoblja i da rade pod stalnim pritiskom", ali da su puštanja na slobodu "složeno pitanje".
Dodao je: „Jasno mi je da kao odgovor imamo planinu na koju se moramo popeti.“ Najavio je "novi odbor za pravosudnu učinkovitost" koji će preispitivati procese unutar zatvora i kaznenih sudova.
Pogreške pri puštanju iz zatvora mogu uključivati zagubljene naloge za zatvor ili pritvor, pogrešne izračune kazni ili mogu biti rezultat pogrešaka sudova ili drugih tijela, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.
POGLEDAJTE VIDEO: Otac sinu u zatvor donosio drogu, majka skrivala dokaze. Oboje su policajci...