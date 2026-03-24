Stanivuković tvrdi da su ga u pritvoru držali više od 15 sati: 'Nova tortura u Hrvatskoj'

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković u utorak se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da je pušten iz pritvora u Staroj Gradišci.

"Nakon nove torture u Hrvatskoj postavljam jednostavno pitanje: je li ovo granični prijelaz iz jedne zemlje u drugu ili prijelaz u neko drugo vrijeme u kojem europski zakoni i pravila više ne vrijede?", započeo je Stanivuković u objavi.

Navodi da je sinoć lišen slobode i zadržan u pritvoru više od 15 sati na graničnom prijelazu Stara Gradiška te policijskoj postaji. "Razlog je taj što sam odbio pristati na ponižavanje koje traje mjesecima, na pretrese, pse, višesatna zadržavanja bez razloga i bez ikakvih dokaza. Četrnaest puta u dva mjeseca. I nakon svih pretresa, pasa, zadržavanja i maltretiranja nikada ništa nisu pronašli, pa se postavlja pitanje: što onda traže? Zakon daje pravo na kontrolu, ali ne daje pravo da se ta kontrola pretvori u sustavno maltretiranje i zlouporabu", ocijenio je Stanivuković.

'Posjetio sam naš narod u Lici i Dalmaciji...'

"Sve je počelo onog trenutka kada sam posjetio naš narod u Lici i Dalmaciji i govorio o pravu da živimo ne samo zajedno, nego i dostojanstveno. Od te poruke zajedništva, došao sam do toga da me tretiraju kao kriminalca", nastavio je Stanivuković, pritom očito misleći na svoj posjet Gračacu krajem siječnja, kada je zazivao takozvanu "Srpsku Krajinu".

U objavi dodaje da "razumije pravo svake države da štiti svoje granice" ali postavlja pitanje "od koga i od čega se štite i zašto na ovakav način". "Ne tražim privilegije. Tražim ono što pripada svakom čovjeku, slobodu kretanja, dostojanstvo i jednak tretman pred zakonom", zaključio je gradonačelnik u objavi.

Podsjetimo, hrvatska policija izvijestila je da je Stanivuković priveden nakon što je odbio pregled osobne prtljage. Policija navodi da je na prijelaz Stara Gradiška stigao u ponedjeljak iza 22 sata te da je zbog odbijanja pregleda priveden na prekršajni postupak. Dodaju da je pušten u utorak oko 2.00 sati.

Stanivuković je u objavi naveo da nije htio da ga policija po "14. put pritvori, pretraži, uzme mu privatne stvari i da ga psi pomagači onjuše" te dodao da je to "pitanje stava prema Srbima".

Što je govorio u Gračacu?

Ovakav tretman na granici Stanivuković dobiva otkako je veličao "Krajinu" na Svetosavskoj Akademiji u Gračacu. "Da neko dijete rođeno u Banjoj Luci ne zaboravi Republiku Srpsku Krajinu, ne zaboravi Oluju, ne zaboravi te teške dane. Da znaju da ova zemlja pripada nama. Ne želimo nikome ništa oteti, ali ne želimo da itko drugi uzima naše ognjište", govorio je tada gradonačelnik.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) tada je oštro reagiralo i poručilo da su izjave koje u pitanje dovode Domovinski rat apsolutno neprihvatljive i ne pridonose međusobnom razumijevanju ni dobrosusjedskim odnosima.

