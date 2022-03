Američki predsjednik Joe Biden prije dva dana ruskog predsjednika Vladimira Putina nazvao je ratnim zločincem, a proteklih dana su takav stav ponovili i mnogi drugi svjetski političari. No, da bi Putin i službeno bio ratni zločinac, to će na kraju morati odlučiti neki međunarodni sud.

Gostujući na N1 televiziji odvjetnik Anto Nobilo, koji je na Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju branio Tihomira Blaškića, objasnio je kako će biti teško Putina optužiti za ratne zločine.

"To je puno kompliciranije nego što se nama čini. Prvo, pitanje nadležnosti, ni Ukrajina, ni Rusija ni SAD nisu potpisale konvenciju i pristupile Međunarodnom kaznenom sudu. To znači da te države nisu u obvezi surađivati, nema uhidbenog naloga, nema istraga o Rusiji, Americi…", započeo je objašnjenje Nobilo.

'Međunarodna pravda stvorena je za male'

"Međunarodna pravda nije savršena, ona je stvorena za male, nije stvorena da bi progonila one koji vode svijet. To je napredak u odnosu na povijest. Od te situacije da pobjednici sude poraženima, mi smo došli u situaciju da postoje neki međunarodni sudovi, imali smo ih za Jugoslaviju i Ruandu, a sada imamo gotovo univerzalni Međunarodni kazneni sud, ali svaka država mora potpisati da pristaje na nadležnost tog suda", nastavlja Nobilo.

"Ali velike sile, koje su svjesne da će sa svojim imperijalističkim težnjama zasigurno voditi ratove izvan svojih teritorija, znaju da bi se mogla propitivati njihova odgovornost. Posebno je drastična Amerika, ona ne samo da nije potpisala pristup Međunarodnom kaznenom sudu nego je s više od 100 zemalja potpisala bilateralne ugovore gdje se te zemlje obvezuju da neće američke državljane izručivati tom sudu. Ako vodite velike ratove, a Amerika ih je najviše vodila, onda je veća vjerojatnost da će vam se suditi, a Amerika to ne želi", kazao je Nobilo.

Ratne zločine u Ukrajini još treba dokazati

Smatra kako razaranja koje vidimo u Ukrajini mogu biti indicije da su ratni zločini počinjeni, no da bi se to utvrdilo na sudu potrebno je puno više dokaza, a dodaje da se ne možemo osloniti samo na informacije iz medija jer je puno dezinformacija i propagande.

"Istražitelji moraju utvrditi je li neka kuća srušena kao kolateralna šteta ili se namjerno uništavalo civilne zgrade. Ova velika razaranja su indicije da su zločini počinjeni, ali ona su i očekivana zbog taktike borbe. Ukrajinci su zgrade pretvorili u bunkere. Čim koristite prednosti grada, naravno da su velika razaranja", kaže Nobilo.

Rusija nema obvezu izručiti Putina

Objasnio je da u ovom trenutku Rusija nema obvezu izručiti Vladimira Putina jer nije potpisnica statuta koji regulira Međunarodni kazneni sud, a kao drugu činjenicu zbog koje Putin sada neće biti izručen je činjenica da drži vlast i u toj ga situaciji nitko neće izručiti.

"U ovom trenutku, u ovim okolnostima nitko neće izručiti Putina. No, možemo zamisliti situaciju državnog udara. Situacije se mogu mijenjati. Mora doći do promjene vlasti, dok je on na vlasti nitko ga neće izručiti, a i nemaju obvezu", kaže Nobilo te dodaje da nije lako doći niti do Putina kao odgovorne osobe za ratne zločine.

"Najlakše bi bilo da ga se optuži za vođenje agresivnog rata jer to je evidentno. Međutim, problem je opet u Međunarodnom kaznenom sudu, takav je propis da se to može učiniti samo uz dozvolu Vijeća sigurnosti, a Rusija ima pravo veta u Vijeću sigurnosti. Problem je što su se velike sile osigurale. Mora se vidjeti i jesu li napadi na civile eksces ili široko rasprostranjeni, ako je tako onda visoko ide linija odgovornosti, ako je eksces, onda se linija odgovornosti zadržava nisko", objasnio je Nobilo.