Trump maknuo bitnog savjetnika jer je govorio istinu? Prodali priču: 'Tamo će biti još bolji'

Mike Waltz se povlači s dužnosti savjetnika za nacionalnu sigurnost u Bijeloj kući i postaje veleposlanik SAD-a u UN-u. Analitičari se pitaju krije li se iza toga nešto više od skandala oko poruka na Signalu, piše Deutsche Welle.

Predsjednik SAD-a Donald Trump se dosad oglasio samo na društvenim mrežama, najavivši da bi Mike Waltz trebao postati veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima. Waltzove dosadašnje zadatke savjetnika za sigurnost će privremeno, dodao je Trump, preuzeti ministar vanjskih poslova Marco Rubio.

Čak i Rubiova glasnogovornica Tammy Bruce je bila potpuno iznenađena. Upravo je držala konferenciju za medije u ministarstvu vanjskih poslova kad joj je jedna reporterka pročitala Trumpovu poruku. Bruce, očito zatečena, kazala je: „Prvi put to čujem – od Vas sada." Zašto je Waltz morao otići s funkcije savjetnika za nacionalnu sigurnost?

Vicepredsjednik J.D. Vance je u izjavi za Fox News nastojao ovu odluku „prodati" kao unapređenje: „Mike mi je drag. On je i super lik. Ima moje povjerenje i povjerenje predsjednika. Ali smo mislili da bi bio još bolji kao veleposlanik u UN-u."

Waltz Trumpu govorio istinu

Ono što je očito je da prelazak Waltza na drugu dužnost i odlazak iz Bijele kuće svakako ima veze s aferom oko poruka preko aplikacije Signal. Waltz je na Signalu uspostavio jednu chat-grupu koja obavještajno nije bila sigurna i u kojoj su podijeljeni detalji o američkim zračnim napadima na miliciju hutističkog pokreta u Jemenu. Jedan novinar, kojega je Waltz nenamjerno ubacio u grupu, objavio je te informacije.

No, većina analitičara smatra da to nije jedini razlog zašto je Waltz morao otići s dužnosti savjetnika za sigurnost. Ministar obrane Pete Hegseth je na koncu najviše obavještajnih informacija podijelio u toj grupi – a on je ostao na funkciji, ističe zastupnik demokrata u Kongresu Seth Moulton.

Waltza se, nastavlja Moulton, izvanstranački poštuje kao sigurnosnog političara. Nekad moćan, sada veleposlanik bez utjecaja u UN-u: Je li Trump maknuo Waltz jer je govorio istinu? kazao je Moulton za CNN: „Mislim da je Mike Waltz bio jedan od rijetkih u ovoj Bijeloj kući koji su još izrekli istinu. Tako da ga je Trump izbacio."

Tko će biti Waltzov nasljednik?

Funkcija američkog veleposlanika pri UN-u važi u Washingtonu kao manje važna nego ona savjetnika za nacionalnu sigurnost, posebice zbog toga što Trump ne cijeni osobito Ujedinjene narode. „Waltz pada na meku podlogu, ali ubuduće će imati puno manje utjecaja", istaknuo je za CNN bivši general James Marks.

Nejasno je još tko će dugoročno naslijediti Waltza kao savjetnik za sigurnost. Trumpov čovjek od povjerenja Steve Witkoff, kojega je predsjednik SAD-a već četiri puta poslao kod ruskog predsjednika Vladimira Putina, očito želi sačuvati svoju ulogu posebnog izaslanika. Kao daljnji mogući kandidat se spominje Richard Grenell, bivši veleposlanik SAD-a u Njemačkoj.

Kako dalje u Ukrajini?

Kroz ovu odluku o Waltzovoj dužnosti je nakratko u pozadinu gurnuto pitanje o tome koje značenje ima upravo potpisani sporazum o sirovinama između SAD-a i Ukrajine.

„Sporazum ne znači puno dok god je Rusija u mogućnosti da vojno napreduje prema Kijevu", kazao je demokratski senator Chris Murphy u izjavi za MSNBC.

Bivši šef think tanka Council on Foreign Relations Richard Haass na to gleda pozitivnije: „Ovo (sporazum) utire put Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajini za suradnju", kazao je Haass za CNBC i postavio pitanje: „Kad smo posljednji put doista mogli govoriti o nečemu pozitivnom između Trumpa i Zelenskog?"

