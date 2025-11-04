Oca i sina na ziplineu napao roj stršljena ubojica: Umirali su u strašnim bolovima

Amerikaci Daniel Owen (47) i njegov sin Cooper (15) spuštali su se ziplineom kad su ih napale stotine azijskih stršljena na avanturističkom odmoru u Laosu. Preminuli su od ozljeda.

Oca i sina svladali su ubojiti insekti za vrijeme spusta niz šumu tropskog drveća. Hitno su prevezeni u bolnicu u teškom stanju, piše Metro.co.uk.

"Cijela su im tijela bila prekrivena crvenim mrljama. Bilo je jako, jako bolno. Mnogo uboda, više od stotinu, po cijelom tijelu. Kad sam ih vidio, pomislio sam da je to vrlo opasna situacija jer nikada nisam vidio tako lošu", rekao je dr. Phanomsay Phakan.

Nisu umrli od anafilaktičkog šoka

Bili su pri svijesti kada su stigli u bolnicu i nisu pokazivali znakove anafilaktičkog šoka - koji može ubiti ljude koji su alergični. No, obojica su umrli nekoliko sati kasnije.

U Laosu su blagi ubodi česti, ali, prema riječima dr. Phakana, smrtni slučajevi su rijetki. "Nikad nisam vidio smrtni slučaj od stršljena, a radim više od 20 godina“, rekao je. Owen je bio direktor tvrtke Quality Schools International, privatnog školskog lanca koji pruža usluge djeci diplomata diljem svijeta.

"Duboko smo ožalošćeni iznenadnom smrću Dana Owena, ravnatelja QSI International School of Haiphong, i njegovog sina Coopera, uslijed tragične nesreće. Dan je posvetio 18 godina QSI-ju, služeći u pet različitih škola i dirnuvši bezbrojne živote svojom toplinom, vodstvom i nepokolebljivom predanošću obrazovanju. Bio je duboko voljen u našoj zajednici i duboko će nam nedostajati. Izražavamo iskrenu sućut obitelji Owen i svima koji su ih poznavali i voljeli", napisali su iz tvrtke.

Smrt se javlja u dva scenarija

Azijski divovski stršljeni mogu ubiti čovjeka jer imaju snažan ubod koji može ispustiti veliku količinu otrova koji napada tkivo i utječe na živčani sustav. Može uzrokovati jaku bol, oticanje i nekrozu tkiva - smrt stanica.

Smrt se javlja uglavnom u dva scenarija: višestruki ubodi (masovni napad) ili anafilaktički šok. Obično ne napadaju ako im se ne remete gnijezda.

Azijski stršljeni ne predstavljaju veći rizik za ljude od europskih stršljena jer su smrtonosni samo za ljude koji su alergični na njihov ubod, što izaziva anafilaktičku reakciju.

Razlog zašto izazivaju toliku zabrinutost jest taj što su agresivni grabežljivci domaćih insekata i predstavljaju značajnu prijetnju medonosnim pčelama i drugim oprašivačima.

