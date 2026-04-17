Veliki obrat u susjedstvu: Šef demokrata naglo prekinuo pregovore, premijer ipak Janša?!

Predsjednik Demokrata Anže Logar u petak je objavio da prekida koalicijske pregovore sa strankom Pokret Sloboda dosadašnjeg premijera Roberta Goloba, čime je je otvorena put da iduću vladu po četvrti put formiraju Janez Janša i njegova Slovenska demokratska stranka (SDS).

Logar, bivši slovenski ministar vanjskih poslova u Janšinoj vladi, prekid pregovora sa Slobodom objavio je na društvenim mrežama, tvrdeći da ga je ta stranka pokušala „prisiliti na koalicijski sporazum” te da je njezino ponašanje „prešlo granice normalnog političkog dijaloga”.

Iz Pokreta Sloboda, relativnog pobjednika izbora s 29 zastupnika, potom su objavili da su birači svjedoci političke prijevare te da do pregovora s Demokratima, dobitnicima šest zastupničkih mjesta na izborima 22. ožujka, uopće nije došlo.

Skriveni adut Janše i SDS-a?

„Anžeu Logaru smo slali pozive i prijedloge, ali odgovora nije bilo. Usprkos tome, u javnosti su stvarali dojam da pregovori teku. To jednostavno nije točno", poručeno je iz te stranke, prenosi slovenska agencija STA.

Logar se tijekom predizborne kampanje opetovano distancirao od optužbi stranaka ljevice da je 'skriveni adut' Janše i SDS-a, svoje bivše stranke.

Reagirao je i sam Janša koji je na društvenim mrežama Golobov pokušaj sastavljanja vlade usporedio s onim Zorana Jankovića, gradonačelnika Ljubljane koji 2011. nije uspio u tome usprkos izbornoj pobjedi. Pokret Sloboda je na ovogodišnjim izborima osvojio mandat više od SDS-a.

Janša ima više od 46 zastupnika?

Stranka Janeza Janše, koji je na izbornu noć naglasio da neće sastavljati „slabe vlade”, s podrškom predizborne koalicije predvođene NSi-jem (osam zastupnika), Demokrata (šest zastupnika) i Resni.ce (pet zastupnika) imala bi više od 46 zastupnika potrebnih za većinu u slovenskom parlamentu koji ih ukupno ima 90.

Slovenskom političkom veteranu mogu se pridružiti i dva zastupnika manjina.

Prošli tjedan je za predsjednika parlamenta već izabran Zoran Stevanović, vođa krajnje desne stranke Resni.ca, stranke koja želi preispitati slovensko članstvo u Europskoj uniji i NATO-u, negira klimatske promjene i često istupa protiv cjepiva.

Stevanović, kontroverzni bivši policajac koji je dobio otkaz zbog neprimjerenog ponašanja prema nadređenom pod utjecajem alkohola, 2011. je kod javnog bilježnika ovjerio izjavu da njegova stranka neće nikad politički surađivati sa SDS-om ili Janšom, no upravo je glasovima stranke bivšeg premijera prošli tjedan izabran da vodi slovenski parlament.

