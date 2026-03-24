Objavljene fotografije i detalji pada vojnog aviona Hercules: Broj žrtava se popeo na 66

Broj žrtava u padu kolumbijskog vojnog zrakoplova popeo se na 66, prema najnovijim podacima vlasti, nakon nesreće koja se dogodila ubrzo nakon polijetanja aviona na jugu zemlje u ponedjeljak. Broj poginulih višestruko je veći od ranije objavljenih podataka.

Transportni zrakoplov prevozio je 128 osoba, uključujući 11 pripadnika zračnih snaga, 115 vojnika i dvojicu pripadnika nacionalne policije, rekao je vojni čelnik Hugo Alejandro Lopez. Dodao je kako je 57 preživjelih hospitalizirano, od kojih je 30 u stabilnom stanju u vojnoj klinici.

Zrakoplov se srušio nekoliko minuta nakon polijetanja s aerodroma Puerto Leguizamo blizu granice s Peruom, napisao je ministar obrane Pedro Sanchez na platformi X.

Detalji nesreće

Vjeruje se da je zrakoplov tijekom polijetanja pri kraju piste udario u prepreku, nakon čega je jedno krilo zahvatilo drvo dok je zrakoplov padao, rekao je vatrogasac Eduardo San Juan Callejas.

Pad je izazvao požar i detonaciju eksplozivnih naprava koje su se nalazile u zrakoplovu, dodao je.

Stanovnici tog udaljenog područja prvi su izvukli preživjele, a snimke prikazuju muškarce kako jure zemljanom cestom s ranjenim vojnicima na stražnjim sjedalima svojih motora.

Kasnije su stigla i vojna vozila, no mjesto nesreće je teško dostupno, što je otežavalo spašavanje.

Foto: daniel ortiz/AFP/Profimedia

Modernizacija vojske

Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro, koji je pri kraju svog mandata, u ponedjeljak je kritizirao birokratske prepreke zbog odgađanja njegovih planova za modernizaciju vojske.

"Neću dopustiti daljnja odgađanja, u pitanju su životi naših mladih. Ako civilni ili vojni dužnosnici nisu dorasli ovom zadatku, moraju biti smijenjeni", napisao je na X-u. Nekoliko kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima u Kolumbiji, koji će se održati 31. svibnja, izrazilo je sućut i pozvalo na istragu.

Glasnogovornik Lockheed Martina, proizvođača transportnog zrakoplova Hercules C-130 koji se srušio, rekao je da je tvrtka spremna pomoći Kolumbiji u istrazi nesreće.

Herculesi za vojne operacije

Herculesi C‐130 koriste se još od 1950‐ih, a Kolumbija ih je počela nabavljati krajem 1960‐ih. Nedavno je obnovila dio flote novijim modelima iz SAD‐a, a repna oznaka srušenog aviona podudara se s brojem prvog od tih isporučenih aviona.

Herculesi se u Kolumbiji često koriste za prijevoz trupa u sklopu vojnih operacija tijekom šest desetljeća dugog unutarnjeg sukoba u kojem je poginulo više od 450.000 ljudi.

Krajem veljače još jedan Hercules C‐130, bolivijskih zračnih snaga, srušio se u gradu El Alto. Poginulo je više od 20 ljudi, oko 30 ih je ozlijeđeno, a novčanice iz tereta razletjele su se oko mjesta nesreće, što je izazvalo sukobe između stanovnika i sigurnosnih snaga.

POGLEDAJTE VIDEO: Objavljeni su šokantni detalji o uzrocima pada Boeingovog zrakoplova u Indiji