METALNE ZVIJERI /

Robotski vukovi spremni za napad: Kinezi objavili nadrealne snimke, pazite što sve mogu

Robotski vukovi spremni za napad: Kinezi objavili nadrealne snimke, pazite što sve mogu
Foto: X/screenshot

Navodno mogu preživjeti 30 minuta pod vodom, neprekidno se boriti dva sata i ukupno prijeći oko 10 kilometara terena

14.11.2025.
18:23
Erik Sečić
X/screenshot
Kina provodi vojne vježbe u kojima koristi "robotske vukove", a nadrealne snimke pojavile su se na državnoj televiziji, piše The Sun u petak. 

Metalne zvijeri naoružane su automatskim puškama, pokreće ih umjetna inteligencija, a strahuje se da im je cilj pomoći izvesti invaziju na Tajvan. Vjeruje se da bi se u eventualnim napadima činili prvi val u tandemu s dronovima. 

Na snimkama se vidi kako roboti jure prema naprijed i ispaljuju metke dok ih prate kineski vojnici. 

Pazite što sve mogu 

Peking tvrdi da elektronički vukovi imaju 92-postotnu preciznost pri prvom metku te da između dviju linija mogu pretrčati 200 metara za pola minute. Sposobni su savladavati bodljikavu žicu i druge prepreke. Obično se postavljaju na vojne kamione, a pretpostavlja se da mogu djelovati na udaljenosti od 1,2 milje od svojih kontrolnih jedinica. 

Navodno mogu preživjeti 30 minuta pod vodom, neprekidno se boriti dva sata i ukupno prijeći oko 10 kilometara terena. Teže 70 kilograma i mogu nositi do 20 kilograma opreme. Podsjetimo, prvi put predstavljeni su još prošle godine. 

Iako opis zvuči zastrašujuće, vojni analitičari u pitanje su doveli njihovu stvarnu sposobnost. Upozoravaju da takvim strojevima nedostaju obrambene sposobnosti te da u praksi moraju imati potporu ljudskih snaga. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kroji li se novi svjetski poredak? Kina ugostila svjetske moćnike, stigao i 'gost iznenađenja'

KinaRobotTajvan
