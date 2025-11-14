Robotski vukovi spremni za napad: Kinezi objavili nadrealne snimke, pazite što sve mogu

Kina provodi vojne vježbe u kojima koristi "robotske vukove", a nadrealne snimke pojavile su se na državnoj televiziji, piše The Sun u petak.

Metalne zvijeri naoružane su automatskim puškama, pokreće ih umjetna inteligencija, a strahuje se da im je cilj pomoći izvesti invaziju na Tajvan. Vjeruje se da bi se u eventualnim napadima činili prvi val u tandemu s dronovima.

China unleashes ‘robot wolves’ during simulated beach invasion exercise



The Chinese People’s Liberation Army (PLA) is reportedly developing new warfare tactics involving ‘robot wolves’, showcased in staged ground invasions.



These four-legged robots are designed to act as the… pic.twitter.com/wmFgeGZMKA — Mike Alderson FRSA (@OpenEyeComms) November 14, 2025

Na snimkama se vidi kako roboti jure prema naprijed i ispaljuju metke dok ih prate kineski vojnici.

Pazite što sve mogu

Peking tvrdi da elektronički vukovi imaju 92-postotnu preciznost pri prvom metku te da između dviju linija mogu pretrčati 200 metara za pola minute. Sposobni su savladavati bodljikavu žicu i druge prepreke. Obično se postavljaju na vojne kamione, a pretpostavlja se da mogu djelovati na udaljenosti od 1,2 milje od svojih kontrolnih jedinica.

Navodno mogu preživjeti 30 minuta pod vodom, neprekidno se boriti dva sata i ukupno prijeći oko 10 kilometara terena. Teže 70 kilograma i mogu nositi do 20 kilograma opreme. Podsjetimo, prvi put predstavljeni su još prošle godine.

Iako opis zvuči zastrašujuće, vojni analitičari u pitanje su doveli njihovu stvarnu sposobnost. Upozoravaju da takvim strojevima nedostaju obrambene sposobnosti te da u praksi moraju imati potporu ljudskih snaga.

