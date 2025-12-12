Nove fotografije iz dosjea osuđenog pedofila Epsteina: Na njima i Trump, a jednu sliku obavezno morate pogledati
Među prikazanima na novim fotografijama su Donald Trump, Bill Gates i bivši britanski princ Andrew Mountbatten-Windsor
Demokrati u Nadzornom odboru Zastupničkog doma SAD-a objavili su još 19 fotografija iz ostavštine pokojnog osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.
Epstein je bio povezan s mnogim osobama iz javnog života, a samo pojavljivanje u dosjeima ipak ne ukazuje na nezakonito postupanje, ističe BBC.
Trump prikazan na tri nove fotografije
Na jednoj od fotografija prikazan je Trump u društvu nekoliko žena, čija su lica zatamnjena, a na drugoj stoji tik uz Epsteina i razgovara s nepoznatom ženom na nekom događaju.
Treća fotografija na kojoj je Trump je također uz ženu, ali je i njezino lice zacrnjeno.
Jedna fotografija prikazuje i ilustrirani lik Trumpa na crvenim paketićima, uz koje je natpis "Trumpov kondom".
Trump je godinama bio Epsteinov prijatelj, a prema riječima američkog predsjednika, posvađali su se posvađali oko 2004., godinama prije nego što je Epstein prvi put uhićen.
Američki predsjednik dosljedno negira bilo kakvu nezakonitost u vezi druženja s Epsteinom.
