SKANDALOZNO /

Nove fotografije iz dosjea osuđenog pedofila Epsteina: Na njima i Trump, a jednu sliku obavezno morate pogledati

Nove fotografije iz dosjea osuđenog pedofila Epsteina: Na njima i Trump, a jednu sliku obavezno morate pogledati
Foto: House Oversight Committee

Među prikazanima na novim fotografijama su Donald Trump, Bill Gates i bivši britanski princ Andrew Mountbatten-Windsor

12.12.2025.
17:31
danas.hr
House Oversight Committee
Demokrati u Nadzornom odboru Zastupničkog doma SAD-a objavili su još 19 fotografija iz ostavštine pokojnog osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina

Među prikazanima na fotografijama su Donald Trump, Bill Gates i bivši britanski princ Andrew Mountbatten-Windsor

Epstein je bio povezan s mnogim osobama iz javnog života, a samo pojavljivanje u dosjeima ipak ne ukazuje na nezakonito postupanje, ističe BBC.

Trump prikazan na tri nove fotografije

Na jednoj od fotografija prikazan je Trump u društvu nekoliko žena, čija su lica zatamnjena, a na drugoj stoji tik uz Epsteina i razgovara s nepoznatom ženom na nekom događaju. 

Nove fotografije iz dosjea osuđenog pedofila Epsteina: Na njima i Trump, a jednu sliku obavezno morate pogledati
Foto: House Oversight Committee

Treća fotografija na kojoj je Trump je također uz ženu, ali je i njezino lice zacrnjeno.

Nove fotografije iz dosjea osuđenog pedofila Epsteina: Na njima i Trump, a jednu sliku obavezno morate pogledati
Foto: House Oversight Committee

Jedna fotografija prikazuje i ilustrirani lik Trumpa na crvenim paketićima, uz koje je natpis "Trumpov kondom".

Nove fotografije iz dosjea osuđenog pedofila Epsteina: Na njima i Trump, a jednu sliku obavezno morate pogledati
Foto: House Oversight Committee

Trump je godinama bio Epsteinov prijatelj, a prema riječima američkog predsjednika, posvađali su se posvađali oko 2004., godinama prije nego što je Epstein prvi put uhićen.

Američki predsjednik dosljedno negira bilo kakvu nezakonitost u vezi druženja s Epsteinom.

POGLEDAJTE VIDEO: Skandal koji ga vuče prema dnu: Zašto Trump potpuno poludi kad se spomene Epstein?

