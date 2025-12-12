Trump objavio: 'Tajland i Kambodža dogovorili su prekid sukoba‘

Tajland i Kambodža dogovorili su se da će "prekinuti svu pucnjavu" u petak navečer, rekao je američki predsjednik Donald Trump nakon telefonskog razgovora s čelnicima tih zemalja.

"Obje zemlje spremne su za miri nastavak trgovine sa Sjedinjenim Američkim Državama", napisao je Trump na platformi Truth Social.

"Jutros sam imao vrlo dobar razgovor s premijerom Tajlanda, Anutinom Charnvirakulom, i premijerom Kambodže, Hunom Manetom, o vrlo nesretnom ponovnom buđenju njihovog dugotrajnog rata“, rekao je Trump u objavi na Truth Socialu pa dodao:

"Složili su se da večeras prestanu svu pucnjavu i da se vrate izvornom mirovnom sporazumu sklopljenom sa mnom i njima, uz pomoć velikog premijera Malezije, Anwara Ibrahima.“

