SPREMNI NA MIR? /

Trump objavio: 'Tajland i Kambodža dogovorili su prekid sukoba‘

Trump objavio: 'Tajland i Kambodža dogovorili su prekid sukoba‘
Foto: -/instar Images/profimedia

'Složili su se da večeras prestanu svu pucnjavu i da se vrate izvornom mirovnom sporazumu'

12.12.2025.
19:22
Tajland i Kambodža dogovorili su se da će "prekinuti svu pucnjavu" u petak navečer, rekao je američki predsjednik Donald Trump nakon telefonskog razgovora s čelnicima tih zemalja.

"Obje zemlje spremne su za miri nastavak trgovine sa Sjedinjenim Američkim Državama", napisao je Trump na platformi Truth Social.

"Jutros sam imao vrlo dobar razgovor s premijerom Tajlanda, Anutinom Charnvirakulom, i premijerom Kambodže, Hunom Manetom, o vrlo nesretnom ponovnom buđenju njihovog dugotrajnog rata“, rekao je Trump u objavi na Truth Socialu pa dodao:

"Složili su se da večeras prestanu svu pucnjavu i da se vrate izvornom mirovnom sporazumu sklopljenom sa mnom i njima, uz pomoć velikog premijera Malezije, Anwara Ibrahima.“

Trump objavio: 'Tajland i Kambodža dogovorili su prekid sukoba‘