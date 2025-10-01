Nuklearka u Černobilu ostala bez struje! Zna se tko je kriv: 'Imamo izvanrednu situaciju'

Ruski napad na energetski objekt u gradu Slavutiču u Kijevskoj oblasti uzrokovao je nestanak struje u nuklearnoj elektrani Černobil, priopćilo je Ministarstvo energetike, prenosi Kyiv Independent.

Slavutič, satelitski grad elektrane Černobil na sjeveru Ukrajine, izgrađen je za smještaj evakuiranog osoblja elektrane nakon katastrofe 1986. godine.

Ranije 1. listopada, ruski napad dronom na trafostanicu u Slavutiču uzrokovao je nestanak struje u gradu i dijelovima susjedne Černihivske oblasti, prema lokalnim vlastima.

Ministarstvo energetike također je izvijestilo o "izvanrednoj situaciji" u nekoliko objekata unutar elektrane Černobil.

Kritično u nuklearnoj elektrani Zaporižje

U veljači je ruski dron tipa Šahed udario u Novi sigurni konfinitet iznad uništenog 4. reaktora u Černobilu. Oštećena je struktura izgrađena za zadržavanje radioaktivnog materijala, iako nije došlo do ozbiljnih curenja zračenja.

Vijest dolazi u trenutku kada je nuklearna elektrana Zaporižje, najveća nuklearna elektrana u Europi, koja je pod ruskom okupacijom od ožujka 2022., isključena iz ukrajinske električne mreže na rekordnih više od 100 sati.

Predsjednik Volodimir Zelenski opisao je situaciju u nuklearnoj elektrani Zaporižje kao "kritičnu" 30. rujna. Dizelski generatori sada opskrbljuju elektranu energijom, ali jedan je već otkazao, rekao je Zelenski.

