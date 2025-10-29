Nožem ubio čovjeka koji je pokušao zaštitit oca i sina: Svjedoci otkrili detalje

Metropolitanska policija uhitila je Afganistanca (22) nakon što je u ponedjeljak poslijepodne u zapadnom Londonu nožem usmrtio je Waynea Broadhursta (49) koji je šetao psa. Kako javlja The Telegraph, Broadhurst je navodno pokušao spriječiti napad na muškarca (45) i dječaka (14).

Afganistanac, koji je u Veliku Britaniju ušao ilegalno skrivajući se u kamionu, svladan je elektrošokerom i uhićen samo nekoliko minuta nakon napada. Azil i dozvola boravka odobreni su mu 2022. godine.

WATCH🎥



MOMENT MAN WANTED FOR MURDER IN UXBRIDGE ARRESTED



A man has sadly died and a child has been hospitalised after the mass stabbing incident this morning https://t.co/xy4vErwFCP pic.twitter.com/z2g2SKCtYB — Basil the Great (@Basil_TGMD) October 28, 2025

Unatoč naporima hitne pomoći Wayne Broadhurst je preminuo na mjestu događaja. Muškarac, kojeg je Broadhurst pokušao zaštititi, zadobio je teške ozljede koje će mu promijeniti život, dok dječak nije životno ugrožen.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Progonio žrtve iz kuće

Napadač je navodno posljednjih šest mjeseci živio kao podstanar u kući muškarca (45) kojeg je napao. Očevici tvrde da je osumnjičenik progonio dvije žrtve iz kuće, nakon čega je Broadhurst pokušao intervenirati.

Iz policije su incident opisali kao "šokantan, besmislen čin nasilja". Krajnje uznemirujuće snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju trenutke u kojima je Broadhurst više puta uboden dok se pokušavao obraniti.

A man out walking his dog was fatally stabbed, two others attacked. It seems the 14 year old victim is wheeled away from an ambulance. An Afghan man living in an HMO has been charged.



The blood is on your hands @Tobias_Ellwood, @grantshapps & @BenWallace70 for allowing them in. pic.twitter.com/B7sxsRWbju — David Atherton (@DaveAtherton20) October 28, 2025

"Tko bi pomislio da će mu izvođenje psa u šetnju biti posljednji put da napušta kuću? Razmišljam moram li se početi osvrtati preko ramena? Moram li biti paranoičan?", ispričao je Luis Buckland (19), koji živi u blizini. "Šetao sam svog psa i viđao ga u prolazu. Bio je dobar tip", dodao je Matt Houston (45).

Policija isključila terorizam

Napad se ne tretira kao teroristički čin, a detektivi rade na utvrđivanju odnosa između osumnjičenika i tri žrtve. Metropolitanska policija otkrila je nacionalnost osumnjičenika u skladu s novim smjernicama koje su osmišljene kako bi se suzbilo širenje dezinformacija.

"Naše misli su s obitelji i prijateljima pogođenih ovim užasnim incidentom. Prioritet sada mora biti da policija istraži slučaj kako bi odgovorni bili privedeni pravdi", rekao je glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova.

Nakon tragedije, više od stotinu ljudi okupilo se na bdjenju u blizini mjesta napada. Mnoštvo, u kojem su bili i roditelji s djecom i umirovljenici, prošetalo je do policijskog kordona gdje su zapalili svijeće i ostavili cvijeće u spomen na ubijenog susjeda.

Okupljeni su održali minutu šutnje koja je završila pljeskom. "Ljubav svima vama, štitite jedni druge", poručio je jedan od organizatora.

POGLEDAJTE VIDEO: Kći, lutka i prostitucija: Radnja novog filma Dalibora Matanića zvuči morbidno