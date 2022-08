"Kum" na balkanski način! Tako bi se u četiri riječi moglo opisati ponašanje zloglasnih crnogorskih klanova - kavačkog i škaljarskog. Otkako su zaratili 2014. godine i iz jedne organizacije postali dvije, počeo je obračun do istrebljenja.

"Mislim da je pet nedužnih ljudi stradalo zbog toga što su bili u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu", kazala je za RTL Danas Jelena Jovanović, istraživačka novinarka dnevnika Vijesti iz Podgorice.

Imaju svoje ljude i u policiji

Ona godinama prati djelovanje tih skupina i zbog toga je pod policijskom zaštitom.

"Čuvaju moj automobil koji su mi zabranili voziti jer je po nekim njihovim operativnim informacijama posljednji put planirano da ću biti likvidirana u automobilu", kaže ona.

Iz spisa o istragama, ali i od razgovora sa svjedocima, ona dobro zna kako se pripadnici tih kriminalnih skupina kreću Europom, često i s hrvatskim dokumentima.

"Oni su uvijek imali živu silu u policiji koja im je provjeravala postoji li negdje neki čovjek koji nikada nije izvadio dokumente pa onda ne možete znati je li on stvarno došao konačno izvaditi dokumente ili je umjesto njega došao, recimo, Jovan Vukotić ili Radoje Zvicer", objašnjava novinarka iz Podgorice.

Da bez ljudi u sustavu policije nema lažnih dokumenata smatra i bivši iskusni kriminalist Željko Cvrtila.

"Vidjeli smo u Hrvatskoj da se to događalo tako da je u sprezi s policijskim službenicima izrađen određeni broj putovnica, koje su zapravo onda izrađene na izvornom materijalu s izvornim upisima", tvrdi on.

Kriminal ušao u skoro svaku poru društva

Cijena tih lažiranih dokumenata kreće se od 8.000 do 16.000 eura. Srećom, u Hrvatskoj zadnjih godina nema velikih kriminalnih obračuna, ali to nipošto ne znači da je država očišćena od kriminalaca takvog tipa.

"Nemamo se što zavaravati, samo je stvar u učinkovitosti službi. Dakle, imali ste tek jednog državnog odvjetnika kojeg je štitila policija ili ga još uvijek štiti. Niste imali ijednog ravnatelja policije kojeg štiti policija. Niste imali ijednog šefa sigurnosno-obavještajne agencije kojeg štiti policija. To znači da nema razloga da ga se štiti, a ako nema razloga - to znači da on ne obavlja dubinski prodor u organizirani kriminal", ističe Cvrtila.

A kriminal je u Crnoj Gori ušao u gotovo svaku poru društva.

"Oni broje po nekoliko stotina suradnika i zaista nikad ne znate je li frizer koji vas šiša član klana ili je to možda konobar koji vas poslužuje, jer su oni regrutirali ljude na svim mjestima gdje bi mogli prikupljati informacije. To su dominantno osobe koje potječu iz siromašnih obitelji", ispričala je Jovanović.