Likvidacija crnogorskog državljanina rano ujutro u četvrtak, na čuvenoj plaži Zrće na Pagu, po svemu sudeći bilo je mafijaško ubojstvo. Ubijeni je navodno pripadnik tzv. "škaljarskog klana" iz Crne Gore, a uhićeni i osumnjičeni za njegovo ubojstvo je državljani Srbije. K tomu, prošloga je tjedna u Hrvatskoj uhićen Ivan Vujović, poznat kao "balkanski Al Capone", kojeg se godinama tražilo zbog pokušaja ubojstva i bijega iz zatvora, a koji je navodno došao u Zagreb na plastičnu operaciju. O oba slučaja u RTL Direktu je govorio koautor knjige "Hrvatska mafija" i novinar 24sata Vilim Cvok.

On smatra da se na temelju dosad poznatih informacija može reći da je na Zrću bila unaprijed planirana likvidacija i mafijaški obračun.

Slučajevi kakve još nismo imali u Hrvatskoj

"Za Hrvatsku bi mogao biti problem ako je ubijeni Crnogorac stvarno bio pripadnik škaljarskog klana, a ubojica iz Srbije iz suparničkog klana. To bi onda bio presedan jer do sada nismo imali takve situacije u Hrvatskoj. To su klanovi koji se uglavnom bave krijumčarenjem kokaina iz Latinske Amerike u regiju. Oni imaju enormne količine novca i ti sukobi traju već sedam godina. U njima je likvidirano preko 50 ljudi. To se događalo u susjednim zemljama, ali ne i kod nas. Ovo bi mogao biti potencijalno veliki problem za SOA-u i policiju", kazao je Cvok.

Za "balkanskog Ala Caponea", koji je u Zagreb došao na plastičnu operaciju Cvok kaže da ni takav slučaj još nismo imali u Hrvatskoj.

"On je vjerojatno imao dosta novca, jer takve operacije koštaju od 100 do 200 tisuća kuna i ako je imao dobre dokumente nitko ni ne bi shvatio da se radi o mafijašu. Liječnici nemaju Interpolovu tjeralicu pa da znaju tko im dolazi u ured", napominje Cvok.

'Mafija je danas puno brutalnija nego prije'

Na pitanje je li mafija brutalnija nego prije, Cvok je rekao da je i dalje prisutna, ali nije toliko eksponirana u javnosti.

"Smatram da je puno brutalnija. Na primjer, prošle smo godine imali eksploziju na Laništu gdje je čovjek stavio pola kile plastičnog eksploziva na vrata stana i pukom srećom nitko nije poginuo. Vidi se, iz transkripta koje je policija prisluškivala, da su na meti bila djeca članova suparničkih bandi. Mi smo 90-ih i 2000-ih imali te sukobe, likvidacije i sačekuše na ulicama, ali sada su ciljano išli na djecu. To do sada nije bio slučaj, tako da smatram da su obračuni sve brutalniji", rekao je Cvok u RTL Direktu.

Dodao je da se policija dobro nosi s tim.

Obračun klanova ili privatna osveta?

"Ako pogledamo statistiku, imamo tridesetak ubojstava godišnje, mafijaških gotovo da i nemamo koja u praksi uglavnom ostaju neriješena. Policija sada ima suradnju s Interpolom i Europolom, tu su i aplikacije kao 'Trojanski konj' koje ubacuju kriminalcima. Sada tehnologija svašta omogućuje. Primjerice, u Zagrebu imamo hrpu kamera koje su povezane na SOA-u. Ne smijemo zaboraviti da konkurencija ima veliku količinu novca i da su pojedinci u policijskim redovima skloni primanju mita", ustvrdio je.

Govoreći na kraju ponovno o ubojstvu na Zrću, Cvok je rekao da je možda u pitanju bila osveta.

"Može biti da se radi o osveti. Može biti i poruka suparničkog klada da su oni sada jači jer su članovi škaljarskog klana bili dosta likvidirani od Grčke do Srbije, a može biti i privatna osveta iz nekih drugih razloga. Bitno je sada otkriti je li ubojica imao suradnike. Očekujem da to u narednim danima saznamo. To ovako na prvi pogled izgleda dosta naivno, dođeš ubiješ čovjeka i bježiš, a ne znaš kuda ćeš i uhvate te u roku 15 minuta", kazao je Cvok.