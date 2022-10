Diljem Ukrajine u ponedjeljak ujutro su se oglasila upozorenja na zračni napad. Karta koju su podijelile oružane snage Ukrajine pokazala je velike dijelove ukrajinskog teritorija pod uzbunom, uključujući regije Kijev, Harkov, Sumi, Zaporižju i Odesa.

Novinar Guardiana Luke Harding također je potvrdio da su se sirene za zračnu uzbunu oglasile u Kijevu nešto poslije 7 ujutro u ponedjeljak.

Sky News izvještava da je Kijev jutros pogodilo najmanje deset eksplozija, a vlasti su izvijestile o eksplozijama diljem zemlje. Oni u sjevernoj, istočnoj i središnjoj Ukrajini rekli su da su projektili pogodili regije u posljednjih nekoliko sati.

Svjedoci u Kijevu izvijestili su o najmanje 10 eksplozija. Ihor Terehov, gradonačelnik Harkiva, rekao je da su grad pogodile dvije rakete koje su gađale "objekt kritične infrastrukture".

U međuvremenu, na društvenim mrežama širi se snimka rušenja krstareće rakete iznad Kijeva. A zanimljivu snimku objavio je i novinar Chris York, koji je nekada izvještavao za britanski HuffPost.

"Opet me probudila serija glasnih eksplozija, pet ili šest do sada. Svi su upravo na svojim telefonima dobili obavijest vlade za hitne slučajeve. Prvi put sam vidio da se to dogodilo. A ljudi se još uvijek motaju po ulici", naveo je pokraj snimke.

Podsjetio je i da je ovo treći ponedjeljak ovog mjeseca da je Rusija krenula u masovne napade na civilnu infrastrukturi.

"Oni su ratni zločini očajne vojske protiv civila koji još nisu dobili ono što ima je potrebno kako bi se obranili", poručio je.

