Otvara se velika istraga o Epsteinovu 'playboy ranču': Otkriva se što se godinama događalo na imanju

Zastupnici savezne države Novi Meksiko usvojili su zakon kojim se pokreće prva sveobuhvatna istraga o zbivanjima na ranču Zorro, imanju na kojem je pokojni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein navodno trgovao ljudima te seksualno zlostavljao djevojke i žene, izvijestio je Reuters.

Novoosnovano dvostranačko povjerenstvo planira saslušati žrtve koje tvrde da su bile zlostavljane na imanju udaljenom pedesetak kilometara južno od Santa Fe. Zakonodavci su ujedno pozvali i lokalne stanovnike da iznesu eventualna saznanja o događajima na posjedu.

Podsjetimo, Epstein je 2019. godine počinio samoubojstvo u zatvoru u New York, gdje je čekao suđenje po saveznim optužbama za seksualnu trgovinu ljudima.

Foto: Screenshot/google maps

'Komisija za istinu'

Takozvana “komisija za istinu”, koju čine četiri zastupnika, pokušat će utvrditi tko su bili gosti ranča te jesu li pojedini državni dužnosnici znali što se ondje događa ili su eventualno sudjelovali u zlostavljanjima koja su se, prema navodima, odvijala u glavnoj kući i popratnim objektima na imanju od oko 3000 hektara.

Istraga, koju predvode demokrati, dodatno pojačava politički pritisak da se rasvijetle Epsteinove aktivnosti. Tema je postala osjetljiva i za administraciju predsjednika Donalda Trumpa, osobito nakon što je američko Ministarstvo pravosuđa nedavno objavilo milijune dokumenata koji bacaju novo svjetlo na zbivanja na ranču.

U tim dokumentima spominju se navodne veze između Epsteina, dvojice bivših demokratskih guvernera te jednog bivšeg državnog odvjetnika Novog Meksika. Zakon je u Zastupničkom domu izglasan jednoglasno, a mogao bi predstavljati politički rizik i za druge dužnosnike pod demokratskom upravom, ali i za znanstvenike, investitore i druge uglednike koji su tijekom godina boravili na ranču.

Zakonske praznine?

Povjerenstvo raspolaže proračunom od 2,5 milijuna dolara te ima ovlasti izdavati sudske pozive. Cilj mu je ispitati postoje li zakonske praznine koje su Epsteinu omogućile da godinama djeluje bez ozbiljnijih posljedica.

S radom počinje u utorak, privremene nalaze planira objaviti u srpnju, dok se završno izvješće očekuje do kraja godine.

Demokratska zastupnica Andrea Romero, jedna od inicijatorica zakona, izjavila je da je Epstein u toj saveznoj državi "radio praktički što je htio, bez ikakve odgovornosti", dodavši da bi svjedočenja pred povjerenstvom mogla poslužiti i u budućim kaznenim postupcima.

Organizacije za zaštitu žrtava pozdravile su osnivanje komisije, ističući da je ranč Zorro u dosadašnjim saveznim istragama bio u drugom planu, dok su se istražitelji više fokusirali na Epsteinov karipski otok i njegovu kuću u New Yorku.

Odvjetnica Sigrid McCawley, čiji je ured zastupao stotine Epsteinovih žrtava, rekla je da su mnoge od njih zlostavljane upravo u Novom Meksiku. Među njima je bila i pokojna Virginia Giuffre, koja je tvrdila da je na ranču bila zlostavljana više puta.

Američko Ministarstvo pravosuđa proslijedilo je upit za komentar FBI-ju, no iz FBI-ja su odbili komentirati slučaj.

'Playboy ranč'

Epstein se u više građanskih parnica suočio s optužbama za seksualno zlostavljanje maloljetnica na ranču Zorro, ali za ta djela nikada nije kazneno odgovarao. Romero tvrdi da nema zapisa o tome da su federalne vlasti ikada pretražile imanje, lokalno poznato i kao "playboy ranč", gdje je Epstein još 1996. bio optužen za zlostavljanje 16-godišnjakinje.

Bivši državni odvjetnik Novog Meksika Hector Balderas pokrenuo je istragu 2019., no ona je, na zahtjev saveznih tužitelja, stavljena na čekanje kako bi se izbjegla paralelna istraga. Aktualni državni odvjetnik Raul Torrez u međuvremenu je imenovao posebnog agenta koji će pratiti sve eventualne kaznene navode proizašle iz rada komisije.

Istodobno, zastupnici su odbili prijedlog zakona kojim bi se produžio rok zastare za građanske tužbe zbog seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu, što bi žrtvama omogućilo tužbe protiv Epsteinova imanja. Jedna od suautorica zakona o osnivanju komisije, zastupnica Marianna Anaya, navela je da je prijedlog o produljenju zastare odbačen zbog zabrinutosti oko mogućeg rasta troškova osiguranja za javne institucije suočene s tužbama.

Foto: Profimedia

Unajmljivao 'maserke'

Epstein je ranč kupio 1993. od Brucea Kinga, trostrukog demokratskog guvernera Novog Meksika koji je preminuo 2009. Imanje je 2023. prodano teksaškom poduzetniku i političaru Donu Huffinesu, koji je, prema navodima lokalnih medija, spreman surađivati u svakoj istrazi vezanoj uz ranč.

Upravitelj ranča Brice Gordon rekao je FBI-ju još 2007. da je Epstein na imanje dovodio goste i "maserke" te angažirao lokalne terapeute za masažu. U sudskom iskazu iz 2016. Virginia Giuffre izjavila je da joj je Epsteinova partnerica Ghislaine Maxwell naložila da na ranču pruži "masažu" tadašnjem guverneru Billu Richardsonu, što je, prema njezinim riječima, bio eufemizam za seksualni odnos.

Gordon je istražiteljima rekao i da su mnoge maserke angažirane lokalno, uključujući i preko poznatog spa centra Ten Thousand Waves iz Santa Fea, iako je glasnogovornica tog centra odbacila tvrdnje da su ikada pružali ili preporučivali usluge za ranč Zorro.

Uvučen u političke kampanje

U dokumentarnoj seriji Surviving Jeffrey Epstein bivša maserka iz Santa Fea Rachel Benavidez također je optužila Epsteina za seksualno zlostavljanje dok je radila na njegovu imanju.

Investicijski konzultant Joshua Ramo izjavio je da je ranč posjetio jednom, 2014. godine, na ručku s profesorima s MIT-a i Harvarda.

Tvrdi da se između 2013. i 2016. s Epsteinom i drugim poslovnim ljudima te znanstvenicima susreo više puta u New Yorku. Naveo je da se oslanjao na provjere institucija uključenih u suradnju s Epsteinom te da osjeća duboku tugu zbog žrtava njegovih zločina.

E-mailovi pokazuju da je Epstein 2015. kontaktirao Rama u vezi s boravkom u Santa Feu, spominjući posjet spa centru Ten Thousand Waves. U jednoj poruci Ramo je naveo da je pretpostavio kako se nalaze na “pink bottom” ranču, no danas tvrdi da se ne sjeća tog komentara niti eventualnog susreta toga dana.

Epstein je godinama financijski podupirao kampanje demokratskih političara u Novom Meksiku, uključujući Billa Richardsona i Garyja Kinga, sina Brucea Kinga i bivšeg državnog odvjetnika. Nakon što su mediji objavili podatke o donacijama, obojica su najavila povrat ili preusmjeravanje tog novca u dobrotvorne svrhe.

Prema dostupnim e-mailovima, Gary King je tijekom kampanje za guvernera 2014. koristio zrakoplov koji je unajmio Epstein. Trošak leta iznosio je oko 22.000 dolara, pri čemu je Epstein navodno pokrio približno polovicu iznosa. King nije odgovorio na upite za komentar.

