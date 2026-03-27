PUTNICI PRIPAZITE!

Nova pravila u avionima već od petka: Ova jedna sitnica više neće biti dopuštena

Nova pravila u avionima već od petka: Ova jedna sitnica više neće biti dopuštena
Aviokompanije poput Lufthanse i države poput Južne Koreje već su ranije počele uvoditi ograničenja na korištenje 'power bankova' u zrakoplovima, nakon incidenata poput požara u avionu tvrtke Air Busan 2025. godine

27.3.2026.
22:51
Hina
Zrakoplovna agencija Ujedinjenih naroda priopćila je da će u sklopu novih pravila korištenje prijenosnih baterija od petka na letovima biti ograničeno na dva po putniku.

Aviokompanije poput Lufthanse i države poput Južne Koreje već su ranije počele uvoditi ograničenja na korištenje 'power bankova' u zrakoplovima, nakon incidenata poput požara u avionu tvrtke Air Busan 2025. godine.

Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO) u priopćenju je dodala da će biti zabranjeno i samo punjenje prijenosnih baterija tijekom leta. 

ICAO, agencija sa sjedištem u Montrealu, u pravilu postavlja zrakoplovne standarde koje većinom potvrđuju 193 države članice UN-a, no nove specifikacije vezane za prijenosne baterije stupaju na snagu odmah, ističe Reuters.

POGLEDAJTE VIDEO: MORH zablistao na Danima karijera u Algebri: Simulator leta dronom je hit, isprobali smo ga

LufthansaLetAvionUnNova PravilaOgranicenje
