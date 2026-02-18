Procurilo! Doznalo se tko upravlja F-16 avionima iznad Ukrajine: Što će Putin reći na ovo?

Nova međunarodna eskadrila F-16 borbenih aviona formirana je u Ukrajini i uključuje pilote iz Ukrajine, SAD-a i Nizozemske. Zapadni piloti, angažirani po privremenim ugovorima, pomažu ukrajinskim kolegama da savladaju tehničke mogućnosti aviona i maksimalno iskoriste njihove senzore.

Prema izvješću Intelligence Online, jedinica je formirana "u posljednjih nekoliko tjedana" od strane ukrajinskog ratnog zrakoplovstva i odmah je stavljena u središte obrane Kyiv Oblast, koju Rusija redovito napada dronovima i projektilima.

U sastavu jedinice su američki piloti s iskustvom brojnih borbenih misija u Afganistanu i veteran sa srednjeg istoka, dok nizozemski piloti dolaze iz prestižnih europskih škola zračnog borbenog školovanja, poznatih po naprednoj obuci u presretanju i suvremenom zračnom ratovanju, piše Ukrainska pravda.

Za razliku od ukrajinskih pilota koji su integrirani u klasičnu zapovjednu strukturu, zapadni stručnjaci rade po privremenim ugovorima, s rotacijama od šest mjeseci koje se mogu produljiti ovisno o operativnim potrebama. Piloti ove međunarodne eskadrile često patroliraju tijekom noćnih ruskih napada kako bi reagirali brže na prijetnje iz zraka i povećali pokrivenost radarima. Intelligence

Online ističe da je najvažniji doprinos zapadnih veterana njihovo iskustvo u korištenju visokopreciznih senzora, posebice Lockheed Martin Sniper ciljnog modula, koji omogućuje dugometnu identifikaciju, praćenje brzih meta i izvođenje udara u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Ukrajinske posade već su imale osnovno razumijevanje tehnologije, ali zbog nedostatka dugogodišnje obuke nisu mogli u potpunosti iskoristiti sustav. Internacionalna eskadrila sada svakodnevno pomaže u presretanju ruskih projektila Kalibr i Kh-101, dronova Geran-5 i drugih sredstava.

Podsjetimo, Nizozemska će uskoro poslati simulatore za obuku F-16 pilota u Ukrajinu, a američko Ministarstvo obrane potpisalo je ugovor vrijedan više od 235,4 milijuna dolara za održavanje borbenih aviona F-16, uključujući ukrajinske jedinice.

