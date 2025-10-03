Noćna mora u luksuznom restoranu! Gosti završili na infuziji: 'Imao sam temperaturu 39'

Bila je subota navečer kada je muškarac s prijateljima rezervirao stolu u luksuznom restoranu u Stockholmu. "Često idemo jesti vani. Imali smo degustacijski meni", ispričao je. Ono što je trebalo biti gastronomsko iskustvo pretvorilo se u noćnu moru, Aftonbladet.

Degustacijski meni sastojao se od 14 jela i pet deserata, bilo je tu od crvenih kozica, teleći odrezak, preko juhe od divlje svinje do okruglica s gljivama. Već u nedjelju navečer počeli su se osjećati loše, a simptomi su se ubrzo pogoršali.

"U ponedjeljak ujutro bilo mi je stvarno loše. Imao sam temperaturu od 39 stupnjeva. Isto je bilo i kod svih s kojima sam bio tamo. I drugi prijatelji koji su jeli tijekom vikenda svi su se razboljeli", kaže muškarac. Prema riječima dežurnog liječnika u bolnici Smittskydd Stockholm, najmanje troje gostiju razvilo je listeriju.

Restoran upozorio goste

"Završio sam u bolnici. Bilo je više ljudi na infuziji, a neki već imaju pozitivan test na listeriju", opisao je muškarac te dodao kako je znao i druge koji su također hospitalizirani u Södersjukhusetu.

Restoran je odmah reagirao, svim gostima koji su ondje večerali između 25. i 27. rujna poslali su pismo. Upozorili su ih da ako imaju simptome da hitno potraže liječničku pomoć. Trenutačno je restoran zatvoren, a na službenoj stranici objavili su priopćenje kako surađuju s vlastima kako bi utvrdili izvor zaraze.

Luksuzni restoran, poznat po ekskluzivnim jelovnicima i skupim večerama, sada se suočava s ozbiljnom krizom. Istraga je u tijeku, a broj oboljelih mogao bi rasti kako rezultati testova budu pristizali.

POGLEDAJTE VIDEO: Iz Vatikana majka 'Božjeg influencera', uskoro svetog Carla za RTL Danas otkrila koje su bile njegove posljednje riječi