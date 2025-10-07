Nobelovac koji ne zna da je nobelovac, na digitalnom je detoksu: Nitko ne može do njega

Fred Ramsdell (64) jedan je od tri dobitnika Nobelove nagrade za medicinu za 2025. godinu, ali on to vjerojatno ne zna. Ramsdell "živi punim plućima" i negdje je na planinarenju u Idahu, objasnio je glasnogovornik njegovog laboratorija Sonoma Biotherapeutics sa sjedištem u San Franciscu, piše Guardian.

Nobelov odbor ne može doći do njega jer je Ramsdell ujedno na digitalnom detoksu.

Fred Ramsdell podijelio je prestižnu nagradu s Mary Brunkow (64) iz Seattlea i Shimonom Sakaguchijem (74) sa Sveučilišta Osaka u Japanu za njihova otkrića vezana uz funkcioniranje imunološkog sustava.

Jeffrey Bluestone, Ramsdellov prijatelj i suosnivač laboratorija, rekao je da istraživač zaslužuje priznanje, ali da ga ni on ne može kontaktirati.

"I sam pokušavam kontaktirati. Mislim da možda planinari u zabačenom dijelu Idaha", rekao je Bluestone za AFP.

Nisu mogli dobiti ni drugu

Nobelov odbor nije odmah uspio dobiti ni Brunkow, ali su je na kraju uspjeli kontaktirati.

"Zamolio sam ih da me, ako imaju priliku, nazovu“, rekao je Thomas Perlmann, glavni tajnik Nobelovog odbora, na konferenciji za novinare na kojoj su objavljena imena dobitnika.

Njih troje osvojili su nagradu za istraživanje koje je identificiralo "čuvare" imunološkog sustava, zvane regulatorne T-stanice. Njihov rad se bavi "perifernom imunološkom tolerancijom" koja sprječava imunološki sustav da ošteti tijelo, a doveo je do novog područja istraživanja i razvoja potencijalnih medicinskih tretmana koji se sada procjenjuju u kliničkim ispitivanjima.

Nobelov odbor je 2020. godine imao sličnih poteškoća u kontaktiranju dobitnika nagrade za ekonomiju. Kad je Bobu Wilsonu usred noći zazvonio telefon u Stanfordu, isključio ga je pa je odbor morao nazvati njegovu suprugu.

Kad odbor nije mogao kontaktirati ni njegovog kolegu dobitnika, Paula Milgroma, Wilson ga je morao probuditi. Snimka Milgromove sigurnosne kamere zabilježila je trenutak kada mu je rečeno da je osvojio Nobelovu nagradu, na što je odgovorio: "Jesam? Vau."

