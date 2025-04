'Ovo je rat, nema drugog naziva za to': Moglo bi nestati 150.000 radnih mjesta!

Njemačka izvozna industrija vidi u Trumpovoj globalnoj carinskoj ofenzivi početak trgovinskog rata. Zalaže se za jedinstven odgovor EU-a i jačanje novih sporazuma o slobodnoj trgovini. Savezno udruženje veletrgovine, vanjske trgovine i usluga (BGA) upozorava na ozbiljne posljedice po svjetsku trgovinu zbog Trumpove carinske ofenzive i traži jedinstven odgovor Europske unije, piše Deutsche Welle.

"Ovo je frontalni napad na svjetsku trgovinu. S drastičnim povećanjem carina za više od 100 trgovinskih partnera, američki predsjednik baca svijet u otvoreni trgovinski rat s američkim Brexitom", izjavio je Dirk Jandura, predsjednik BGA njemačkoj novinskoj agenciji DPA. "Očekujem da će taj sukob značajno utjecati na naš gospodarski rast", pribojava se Jandura.

Po njegovom mišljenju EU mora sada odgovoriti jasnim protumjerama. "To možemo učiniti samo zajedno. Naš cilj mora biti brzo okončanje ovog trgovinskog rata, ali moramo i pokazati da Europa nije ucjenjiva", nastavio je Jandura. "Trebamo se koordinirati s drugim pogođenim državama. Novi sporazumi o slobodnoj trgovini smanjit će ovisnost o SAD-u."

Njemačko izvozno gospodarstvo isporučilo je 2024. godine robu u vrijednosti od 1.559,7 milijardi eura u inozemstvo – što je jedan posto manje nego prethodne godine. BGA je već nakon najave američkih posebnih carina na automobile najavio snižavanje svoje ionako negativne prognoze za njemački izvoz.

'Utjecat će i na radna mjesta'

I u listu Bild je objavljena zabrinjavajuća prognoza o posljedicama za globalno gospodarstvo. List citira Hildegard Müller, predsjednicu Njemačkog udruženja automobilske industrije (VDA), koja smatra da su negativne posljedica neizbježne. "To će utjecati i na radna mjesta", izjavila je Müller za Bild. Ekonomski institut IW iz Kölna izračunao je kakve bi bile posljedice carina ako bi EU uzvratila protumjerama. Prema IW-u, gospodarstvo bi moglo pasti do 0,4 posto godišnje, što bi značilo gubitak od 25 milijardi eura. Ekonomist Jürgen Matthes iz IW Köln za Bild navodi: "Na kraju Trumpova mandata moglo bi nestati 150.000 radnih mjesta."

I stručnjak za tržište kapitala Robert Halver iz Baader banke u izjavi za njemačku novinu prognozira ozbiljne posljedice po Europu i Njemačku: "Ovo je trgovinski rat, nema drugog naziva za to. Izvozne industrije će se suočiti s velikim poteškoćama, radna mjesta će biti izgubljena." Jasno je: ako EU uzvrati protumjerama na američke proizvode, američka roba će poskupjeti. Cijene nafte, plina, viskija i motocikala mogle bi skočiti i do 20 posto. No, i sami ekonomski učinci američkih carina mogli bi izazvati val poskupljenja.

Glasnogovornica kreditne rejting agencije Moody’s u izjavi za Bild napominje da bi američke carine od 20 posto na europske proizvode mogle smanjiti profit kompanija poput Volkswagena i 25 posto! U tom kontekstu ekonomist Clemens Fuest upozorava: "Automobili su najvažniji njemački izvozni proizvod. To je već samo po sebi ogroman udarac za njemačko gospodarstvo." Ako kriza potraje, cijene bi mogle nastaviti rasti.

'Carine na kraju uvijek koštaju blagostanje'

Što se odgovora na američke carine tiče, berlinski list Die Welt citira premijera savezne pokrajine Hessen, Borisa Rheina (CDU). On je kritizirao je Trumpove carine nazivajući ih „orgijom opterećenja za gospodarstvo“.

"Carine na kraju uvijek koštaju blagostanje", izjavio je Rhein. "Europa i Njemačka moraju dati odgovor suverenosti na drastične carine predsjednika Trumpa." Rhein je pozvao na alternativni savez s drugim trgovinskim blokovima i jačanje konkurentnog okruženja. Zalaže se za sporazume o slobodnoj trgovini s regijama poput Južne Amerike, Afrike i Indije te predlaže progresivnu reformu poreza na dobit i milijarde eura vrijedne investicijske pakete za gospodarstvo.

A minhenski Süddeutsche Zeitung pokušava proširiti sliku. "Sigurno je da američki predsjednik svojim carinama želi ostvariti više političkih ciljeva. Njegov plan je vratiti industrijska radna mjesta u SAD, ali i ostvariti "bilijunske" prihode kako bi smanjio proračunski deficit. Međutim, Trump također mora uzeti u obzir unutarnjopolitičke posljedice svoje carinske politike. Mnogi njegovi pristaše podržavaju njegovu ekonomsku agendu, iako će osobno osjetiti posljedice rasta cijena. No, njihova podrška mogla bi oslabiti ako SAD zapadne u recesiju ili ako američka industrija ne doživi očekivani procvat", piše Süddeutsche Zeitung.

Tko će biti pobjednik u valutnom ratu?

Na poseban aspekt trgovinskog rata koji se rasplamsava ukazuje list Die Presse iz Beča: „Razlika u kamatnim stopama između SAD-a i Europe raste, euro slabi u odnosu na dolar, europska roba postaje jeftinija za američke kupce, pa učinak carina djelomično nestaje. Problem je samo u tome što Trump sigurno neće jednostavno prihvatiti da mu tečajna kretanja onemoguće provođenje njegove trgovinske politike. Stephen Miran, Trumpov savjetnik, također je izradio detaljan plan pod nazivom 'Mar-a-Lago-Accord', koji predviđa drastičnu devalvaciju dolara. Kina neće besposleno promatrati kako SAD i Europa započinju utrku za povoljnijom valutom. Pobjednik u valutnom ratu bit će onaj tko u njemu uopće ne sudjeluje. Europa mora raditi na svojoj temeljnoj konkurentnosti, sklapati nove trgovinske sporazume i financijskim tržištima dokazati da je sidro stabilnosti u nesigurnom svijetu" smatra komentator lista Die Presse.

Trumpove carine pogađaju čak i nenaseljene otoke

No unatoč svim zabrinutim glasovima, u njemačkim medijima ima i podrugljivih komentara naspram Trumpa. Tako list Bild u jednom osvrtu skreće pažnju na neke bizarnosti Trumpovog nastupa: "Prema vlastitim izjavama, Trump namjerava povećati carine svugdje gdje SAD trenutačno naplaćuje manje nego njegovi trgovinski partneri. No, opće pravilo predviđa minimalnu stopu od 10 posto na sav uvoz u SAD. Bizarna posljedica: čak će i Heardovi i McDonaldovi otoci morati plaćati uvozne carine – iako uopće ne izvoze ništa! Razlog? Na tim otocima žive samo pingvini, tuljani i ptice. Ova otočna skupina je australski vanjski teritorij u južnom Indijskom oceanu. Ljudska populacija: nula. Otočje je zaštićeno prirodno područje, dom tuljana i ptica. Na otoku Heard nalazi se jedno od sedam svjetskih gnjezdilišta kraljevskog pingvina", piše Bild.

