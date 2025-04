Trump je najgadnije carine nabio državi manjoj od Hrvatske, a 'udario' je i na pingvine

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je rekao da će nametnuti 10-postotne carine na sav uvoz u Sjedinjene Države.

Uz to, otprilike 60 zemalja koje SAD smatra "najgorim prekršiteljima" dobit će posebne recipročne carine. Računat će se po posebnoj formuli - kombinacijom stope carina i nemonetarnih prepreka poput manipulacije valutama, a zatim podijeliti na pola.

Na tom popisu našli su se Europska unija (20 posto) i Japan (24 posto). Kina je pak dobila povećanje od 34 posto na postojećih 20 pa će tako carinska stopa porasti na ukupnih 54 posto.

Pik na Lesoto

U tablicama kojima je mahao na konferenciji u Vrtu ruža bile su i brojne afričke zemlje, a zanimljivo je da je Lesoto najpogođenija država kontinenta. Njihova roba imat će carinu od čak 50 posto, navodi African Business.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trump se očito posebno namjerio na ovu državu, koja je inače površinom i stanovnicima manja od Hrvatske. Tijekom dvosatnog govora u Kongresu početkom ožujka, Trump je između ostalog izjavio da nitko nije čuo za tu zemlju. "Osam milijuna dolara za promicanje LGBTQI+ u afričkoj državi Lesoto, za koju nitko nikada nije čuo", rekao je Trump dok je nabrajao neke od inozemnih troškova koje je smanjio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lejone Mpotjoane, ministar vanjskih poslova Lesota naveo je da je ta opaska prilično uvredljiva. "Stvarno sam šokiran što je šef jedne države tako nazvao moju zemlju", izjavio je ministar, a prenio CNN.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Lesoto je inače planinska enklava, u potpunosti okružena Južnoafričkom Republikom. Ima najveću prosječnu nadmorsku visinu od svih zemalja te se ponekad naziva "kraljevstvom na nebu".

Trump uveo carine na otoke na kojima žive samo pingivni

No, to nije jedina bizarna Trumpova odluka. Naime, carine je nametnuo i skupini nenaseljenih otoka u blizini Antarktika, prekrivenih ledenjacima, na kojima žive samo pingvini. Kako piše The Guardian, otoci Heard i McDonald, koji čine vanjski teritorij Australije, među najudaljenijim su mjestima na zemlji. Do njih se može doći samo dvotjednom plovidbom brodom iz Pertha na zapadnoj obali Australije. Potpuno su nenaseljeni, a ljudi su onamo kročili posljednji put prije gotovo 10 godina.

I te je otoke Trump stavio na popis mjesta za koja se će biti uvedene nove trgovinske carine. Nakon što se saznalo da Trumpove carine uključuju čak i područja na kojima nitko ne živi, ubrzo su počela ismijavanja na društvenim mrežama.

"Pingvini su nas godinama potkradali", napisao je Trumpov bivši direktor komunikacija Anthony Scaramucci​, koji ga sada često kritizira, a autralski premijer Anthony Albanese je poručio: 'Nigdje na zemlji nije sigurno'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: U kakvom smo se to svijetu probudili i tko će patiti zbog Trumpovih carina?