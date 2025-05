Gnjusne izjave njemačkog generala o silovanju: 'Opusti se i uživaj'

Njemački ministar obrane razriješio je dužnosti generala Hartmuta Renka, zamjenika zapovjednika NATO stožera za koordinaciju pomoći Ukrajini u Wiesbadenu zbog toga što je ovaj na sastanku davao neprimjerene komentare na račun silovanja, javljaju njemački mediji u srijedu.

Njemački ministar obrane Boris Pistorius, koji je u utorak ponovno izabran na tu poziciju u novoj vladi Friedricha Merza, optužbe na račun visokorangiranog časnika ocijenio je kao toliko teške da ga je odmah smijenio s pozicije zamjenika zapovjednika novoformiranog NATO stožera za koordinaciju pomoći Ukrajini u Wiesbadenu.

Kako nadalje javlja internetska stranica Der Spiegel, Renk će na jesen otići u prijevremenu mirovinu.

Već prije povučen iz službe

Kako javljaju mediji, Renk je prilikom sastanka visokih časnika NATO izjavio u nepoznatom kontekstu: "If rape is inevitable, relax and enjoy" (Ako je silovanje neizbježno, opusti se i uživaj) nakon čega su dvije predstavnice vojske Velike Britanije prijavile Renka disciplinskoj službi.

U istrazi koja je uslijedila, njemački general je rekao kako ovu rečenicu nije izrekao u doslovnom smislu nego da je okupljene "sarkastično-ironičnom uzrečicom htio motivirati".

Renk je već drugi visokopozicionirani njemački časnik koji je povučen s važnih položaja unutar NATO-a.

Prošle godine je njemački general povučen iz stožera u Bruxellesu zbog toga što je povjerljive spise odnosio kući.

