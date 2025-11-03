Europski div pada na koljena, tamo rade mnogi Hrvati: Spremaju se na val otkaza već sad

Njemačko gospodarstvo posrće stoga tvrtke već sad planiraju mjere. Otpuštanja i smanjenje investicija naziru se od 2026. nadalje, prema istraživanju Njemačkog ekonomskog instituta (IW).

Prognoze su posebno sumorne za industrijske radnike. Jedna od tri njemačke tvrtke planira ukinuti radna mjesta u 2026., što pokazuje najnovije poslovno istraživanje koje je objavio Njemački ekonomski institut (IW) u Kölnu.

Kako donosi nTv, 36 posto anketiranih tvrtki planira ukidanje radnih mjesta sljedeće godine, dok samo 18 posto planira otvaranje novih radnih mjesta.

Prognoze su posebnO sumorne u industrijskom sektoru: 41 posto anketiranih tvrtki planira smanjiti broj radnih mjesta, dok samo otprilike jedna od sedam industrijskih tvrtki namjerava stvoriti nova radna mjesta.

Očekuje se i pad investicija: Prema istraživanju, samo 23 posto tvrtki planira uložiti više sljedeće godine nego 2025. godine. Suprotno tome, 33 posto namjerava ulagati manje.

"To će pogoršati investicijsku krizu u Njemačkoj", predviđaju istraživači IW-a.

Poslovna očekivanja uvelike se razlikuju među regijama. Prema istraživanju, optimizam prevladava na sjeveru i u Bavarskoj, gdje mnoge tvrtke očekuju povećanje proizvodnje u 2026. U ostatku zemlje prevladavaju negativni izgledi - posebno na sjeveroistoku: Ovdje gotovo polovica tvrtki očekuje pad proizvodnje, dok samo 17 posto predviđa poboljšanje poslovanja.

