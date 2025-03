Njemačka se budi iz vojnog sna: Kako će 100 milijardi eura promijeniti sigurnost u Europi?

“Mislite li da možete vjerovati Putinu?” pita njemački brigadni general Ralf Hammerstein s kiselim osmijehom na licu To je retoričko pitanje na koje bi većina Europe dala isti odgovor - ne, piše CNN.

Dok Trumpova administracija nastavlja s postizanjem dogovora o okončanju rata u Ukrajini - koji bi na kraju mogao biti povoljniji za Moskvu od Kijeva - Europljani se, po prvi put u desetljećima, usredotočuju na vlastitu vojnu moć. Nigdje taj pomak nije tako izražen kao u Njemačkoj. Njegove oružane snage, poznate kao Bundeswehr, bile su žrtve godina nedovoljnog ulaganja – ali to će se promijeniti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vjerojatni kancelar Friedrich Merz odlučio je da je sada trenutak da Njemačka investira u svoju vojsku, na razinama koje nisu viđene od Hladnog rata.

Njemačka je upravo donijela veliku reformu svoje ustavne kočnice duga, čime su otključane milijarde eura financiranja. Jedan model podijeljen s CNN-om sugerirao je da bi u razdoblju od 10 godina, uz Njemačku koja troši 3,5% BDP-a, to moglo iznositi 600 milijardi eura (652 milijarde dolara).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

CNN je proveo dan s Bundeswehrom na neobjavljenoj lokaciji u središnjoj Njemačkoj dok je pet NATO saveznika sudjelovalo u vježbama obuke. Simulacija je bila napad "stranog protivnika" na drugu članicu saveza.

Govoreći u improviziranom sjedištu za simulaciju, Hammerstein je rekao za CNN: "Njemačka je sposobna nacija u Europi i mora biti partner drugim nacijama. Mi smo odgovoran partner u Europi i velika nacija. (Moramo) pojačati se i to ćemo učiniti."

Razdoblje prekretnice

Opsežna invazija na Ukrajinu u veljači 2022. bila je seizmički trenutak za kontinent. Rat se vratio i detant koji je postojao od pada Željezne zavjese je završio.

U Berlinu je to pokrenulo razdoblje poznato na njemačkom kao "Zeitenwende" - ili "prekretnica". Zapravo, bio je to početak napora da se ponovno poveća vojna potrošnja.

Olaf Scholz, sadašnji kancelar u odlasku, rekao je da je zemlji potrebna nova obrambena i sigurnosna politika – te da je Bundeswehru potrebna posebna pozornost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osnovao je jednokratni fond od 100 milijardi eura za "sveobuhvatna ulaganja" u Bundeswehr. Da bi to učinio, Scholz je morao izmijeniti Osnovni zakon - u biti ustav zemlje. Iako je taj fond bio dobrodošao, provedba politike bila je slaba, a vladine prepirke i unutarnje borbe na kraju su dovele do toga da je Scholz izgubio posao. Merz sada želi dodatno napuniti "Zeitenwende".

Sudha David-Wilp, viši suradnik u njemačkom trustu mozgova German Marshall Fund of the United States, rekao je za CNN da "Merz i (njegova) koalicija moraju ovo ubrzati… Sada postoji mnogo natjecanja velikih sila, a čvrsta moć je valuta međunarodne politike."

Dok se simulirani napad odvijao, Merz je u Berlinu iznosio svoju novu viziju oružanih snaga. “Vjerujemo u varljivu sigurnost u našem društvu najmanje jedno desetljeće, vjerojatno i mnogo više… Ovo je sada promjena paradigme u obrambenoj politici koja je pred nama.”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od sredine ere Hladnog rata, njemački vojni izdaci kao postotak BDP-a dramatično su pali. Dostigavši ​​vrhunac od 4,9% 1963., pao je na najnižu razinu svih vremena 2005. od samo 1,1%.

Njemačka je tek 2024. dosegla NATO-ov prag od 2% potrošnje na obranu — što je prvi put u više od 30 godina.

Hammerstein priznaje da će "svaka vojska na svijetu, u povijesti i također u budućnosti, uvijek tvrditi da nema dovoljno." Ali on izjednačava trenutačnu situaciju u Njemačkoj kao oslanjanje na "dividendu mira" iz 1990-ih koja je "bila smanjenje za sve vojske u svijetu, posebno u Europi".

Smatra da je Njemačka sada na dobrom putu. Prošle godine, po prvi put, (mi) smo mogli potrošiti NATO kriterije od 2% BDP-a, a dodatno ćemo potrošiti novac, poput 100 milijardi eura koliko smo potrošili 2022., i to će se nastaviti, a nova kancelarka je tome apsolutno posvećena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Merz je možda predan jačanju predviđene vojne moći Njemačke i postavljanju njezine obrane na sigurnije temelje, ali izvješće parlamentarne povjerenice za oružane snage, Eve Högl, sugerira da je posao koji treba obaviti značajan. Objavljeno prošlog tjedna, izvješće ističe da Bundeswehr nije ispunio ciljeve novačenja, imao je stare borbene snage, s nedostatkom vojarni i osnovne infrastrukture. Obraćajući se novinarima na njegovom predstavljanju, rekla je, "Bundeswehr još uvijek ima premalo svega."

Vojnici sve stariji, prosječna dob 32 godine

Njemačka se 2018. obvezala povećati svoje stalne snage na 203 000 do 2025. — ciljni datum koji je kasnije revidiran na 2031. Kao što izvješće navodi, "Bundeswehr još jednom nije uspio postići svoj izvorni cilj." Högl je rekao da trenutne borbene snage Bundeswehra broje 181.174 pripadnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upitan kako bi se ta brojka trebala postići, Hammerstein, koji je stupio u vojni obveznik 1992., pozvao je na služenje vojnog roka. Njemačka je službeno obustavila vojni rok 2011.

Foto: Profimedia

Zakon me uvjerio da se pridružim vojsci. Dakle, mislim da neka vrsta obvezne službe mora postojati kako bi se povećao broj na način na koji mi to želimo vidjeti", rekao je Hammerstein. "To se neće dogoditi preko noći - ali porast ćemo vidjeti… počevši od ove godine."

Höglovo izvješće također je istaknulo dob služenja vojske, rekavši da vojnici i žene "postaju sve stariji i stariji". Prosječna dob u 2019. bila je 32,4 godine, ali je sada porasla na 34 godine.

Možda najprokletiji dio izvješća dolazi s priloženim računom. Reklo je da je za infrastrukturne projekte potrebno 67 milijardi eura, a vojarne i imovinu opisali kao "još uvijek u katastrofalnom stanju".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Građani za povećanje izdataka za vojsku

Za Hammersteina, međutim, nije uvijek riječ o novcu. On inzistira na tome da Njemačka ima dobru platformu za pokretanje, rekavši: "Radi se o kvaliteti i ono što vidim ovdje tijekom obuke je da imamo dobar sadržaj. Imamo stvarno visoko motivirane vojnike… i to me drži vrlo optimističnim da je sadržaj dobar, a sada ga moramo povećati."

Postoji i pomak u nacionalnoj psihi prema Bundeswehru. Dok Nijemci obično vode računa o imidžu svoje vojske, posebno s obzirom na povijest zemlje, ankete pokazuju da mnogi sada imaju pozitivnije mišljenje. Istraživanje koje je proveo njemački javni servis ARD u ožujku pokazalo je da 66% ispitanika vjeruje da je ispravno povećati izdatke za obranu i Bundeswehr, dok je 31% reklo da bi izdaci trebali ostati isti ili se dodatno smanjiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također je utvrđeno da se 59% ispitanih slaže da bi Njemačka trebala značajno povećati svoj dug kako bi se "nosila s nadolazećim zadacima, posebno u obrani i infrastrukturi". Dok se Merz upušta u preokret njemačkog moćnika, uvjeren je da Njemačku postavlja na pravi put prema sigurnijoj i prosperitetnijoj budućnosti.

“Njemačka se vratila”, izjavio je prije tjedan dana u Berlinu. “Njemačka daje značajan doprinos obrani slobode i mira u Europi.”

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Putin prevario Trumpa i nakon nekoliko sati prekršio dogovor