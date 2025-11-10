Veliki preokret u Francuskoj, Sarkozy izlazi iz zatvora: 'Unutra je teško i iscrpljujuće'

Pariški sud u ponedjeljak je bivšem francuskom predsjedniku Nicolasu Sarkozyju odobrio prijevremeno puštanje iz zatvora, do okončanja žalbenog postupka, samo nekoliko tjedana nakon što je započeo s odsluženjem petogodišnje kazne koja mu je izrečena zbog urote radi prikupljanja sredstava iz Libije za predsjedničku kampanju.

Bivši konzervativni predsjednik (70), u zatvoru je završio 21. listopada nakon što ga je u rujnu sud proglasio krivim za urotu pri pokušaju da njegovi bliski suradnici prikupe financijska sredstva od pokojnoga libijskog vođe Moamera el Gadafija za njegovu predsjedničku kandidaturu 2007.

Oslobođen je svih ostalih optužbi, među kojima je ona za korupciju, kao i za ilegalno financiranje kampanje. Sarkozyjeva zatvorska kazna brzo je izrečena zbog "iznimne težine" kriminalnog djela, rekla je pred sudom sutkinja Nathalie Gavarino. Prošli je mjesec proveo u pariškome zatvoru La Sante, što je iznenađujuć obrat nagore za čovjeka koji je vodio Francusku od 2007. do 2012. godine.

No javni je tužitelj u ponedjeljak preporučio da se Sarkozy pusti na slobodu do okončanja žalbenog postupka i stavi pod strog sudski nadzor uz zabranu kontakta s ostalim optuženim osobama i svjedocima uključenim u postupak. Tužitelj je procijenio da u slučaju Sarkozy nema rizika od njegova bijega. Sud je pristao pustiti ga na slobodu pod sudskim nadzorom, što uključuje zabranu izlaska iz Francuske, izvijestio je BFM TV.

Sarkozy sebe smatra žrtvom osvete i mržnje

Sarkozy uporno negira počinjenje bilo kakvog kaznenog djela te se smatra žrtvom osvete i mržnje. Nije osobno prisustvovao saslušanju, već je u njemu sudjelovao putem video-veze iz zatvora.

Ranije u ponedjeljak sudu je kazao da će, bude li pušten na slobodu, poštovati svaki zahtjev pravosuđa. "Ja sam Francuz i volim svoju zemlju. Borim se da pobijedi istina. Ispunit ću sve nametnute mi obveze kao što sam oduvijek činio", rekao je. U pogledu boravka u zatvoru kazao je: "Teško je. Zaista je teško - kao što mora biti za svakog pritvorenika. Rekao bih čak da je iscrpljujuće."

Otkad je napustio dužnost Sarkozy je suočen s više pravnih bitaka. Prošle mu je godine najviši francuski sud potvrdio presudu koja se odnosila na korupciju i trgovinu utjecajem, naloživši mu da godinu dana nosi elektroničku narukvicu, što je prvi put kada je posrijedi bivši predsjednik Francuske. Narukvicu su mu sada uklonili.

Žalbeni sud je prošle godine potvrdio zasebnu presudu koja se odnosi na ilegalno financiranje kampanje u sklopu njegove neuspješne kandidature za reizbor 2012. godine. Konačna presuda najvišega francuskog suda u tom se slučaju očekuje ovaj mjesec. Bivši francuski predsjednik je i pod formalnom istragom u drugome slučaju zbog sudioništva u manipuliranju svjedocima.

POGLEDAJTE VIDEO: Francuska u političkoj krizi: Bivši veleposlanik o mogućim posljedicama za Europu