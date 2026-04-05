NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA /

Troje ljudi poginulo na Uskrs, među njima i beba: Lovili uskrsna jaja, na njih palo stablo

Troje ljudi poginulo na Uskrs, među njima i beba: Lovili uskrsna jaja, na njih palo stablo
Foto: EHL Media/Erik-Holm Langhof/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija

Sjever Njemačke poharalo je jako nevrijeme pri čemu je srušeno golemo stablo

5.4.2026.
16:38
Dunja Stanković
U nezapamćenoj tragediji na Uskrs tri su osobe izgubile život kada se golemo stablo visoko 30 metara srušilo na skupinu ljudi u njemačkom mjestu Satrupholm na sjeveru.

Nesreća se dogodila oko 11 sati u šumovitom području. Na mjestu nesreće su poginule tinejdžerica (16) i 21-godišnja majka. Njezina desetomjesečna beba je helikopterom hitno prebačena u bolnicu, ali joj također nije bilo spasa, prenosi Fenix Magazin. 

Prema informacijama koje je podijelila policija, u šumi je bilo oko 50 štićenika i djelatnika obližnje ustanove "Sterni-Park" koji su sudjelovali u tradicionalnoj potrazi za uskrsnim jajima. 

Nevrijeme na sjeveru

Dok su djeca i odrasli tražili pisanice, stablo se iznenada srušilo na njih. Četvero ljudi ostalo je zarobljeno ispod debla. 

Više ljudi je lakše ozlijeđeno, dok je 18-godišnja djevojka helikopterom prebačena u bolnicu s teškim ozljedama. 

U akciji spašavanja sudjelovalo je više od 80 spasilaca i timova za psihološku pomoć. 

Sjever Njemačko poharalo je jako nevrijeme. Izdana su upozorenja na olujne udare vjetra koji dosežu i 75 kilometara na sat, a koji su vjerojatno uzrokovali da se stablo sruši. 

