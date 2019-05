NEVOLJE NA OTOKU: Konzervativci i laburisti ponovno bez dogovora oko izlaska iz EU

Ostaje nejasno kada će i kako Velika Britanija izaći iz EU

Pregovori o brexitu između britanskih konzervativaca premijerke Therese May i oporbenih laburista završit će bez dogovora, prenose britanski mediji u petak. May i čelnik laburista Jeremy Corbyn sada kreću u drugu fazu gdje će morati postići dogovor o procesu glasovanja koji bi u parlamentu trebao dovesti do konzenzusa o pitanju izlaska iz Europske unije, objavio je BBC.

May je 2. travnja otvorila pregovore s laburistima, nadajući se da će uspjeti osigurati potporu za svoj sporazum s EU-om o izlasku, no dvije stranke nisu se uspjele dogovoriti uslijed velikih razlika u stajalištima poput zahtjeva laburista za carinskom unijom nakon brexita. May je u četvrtak najavila da bi mogla otići s mjesta čelnice konzervativaca početkom lipnja pošto još jednom nije uspjela dobili podršku za svoj sporazum s EU-om, koji je tri puta odbačen u parlamentu.

Gotovo tri godine otkako je Ujedinjeno Kraljevstvo izglasalo izlazak iz EU-a putem referenduma, i dalje je nejasno kako, kada i hoće li uopće napustiti Uniju, u koju su ušli 1973. godine.