Neum je nekada bio shopping meka za Dubrovčane gdje se kupovala hrana, sve za domaćinstvo, kao i roba i crevje, piše Dubrovački dnevnik, a u poslijeratnom razdoblju kada se počeo dizati turizam u Dubrivniku, i u Neumu su se izgradili hoteli i apartmani.

Cijene su skočile i u Neumu pa se više nije isplatilo tamo u kupovinu, a na granicama su se krenule događati ogromne gužve. Sve do lani kad je za promet otvoren Pelješki most, na graničnim prijelazima koji omeđuju neumski koridor se čekalo u redovima. Čekali su turisti koji su morali izaći pa opet ući u Hrvatsku, čekali su i domaći koji su također morali raditi isto na teritoriju prekinutom teritorijem tuđe države, a butige, kafići, restorani i ostali objekti uz magistralu doživjeli su procvat. U svemu tome su ubirali odlične prihode jer je sav tranzit od Dubrovnika do ostatka zemlje, a onda i EU, i obratno, išao preko Neuma.

S otvaranjem Pelješkog mosta, to se promijenilo. Na graničnom prijelazu gotovo da nema nikoga, a tamo gdje se nekad znalo čekati i satima, sad se prolazi vrlo jednostavno i brzo, bez ikakvog čekanja i bez zastoja.

Nije došlo do zatvaranja

No, nije došlo do zatvaranja objekata na magistrali kroz Neum kako se strahovalo. Iako je znatno manje gostiju u kafićima, restoranima i butigama, nijedan objekt nije zatvorio svoja vrata. Vlasnici kažu da je prometa znatno manje i nema toliko autobusa koji tuda prolaze kao što je to slučaj bio proteklih godina i njihovih putnika koji sjednu u objekte uz put kako bi nešto pojeli, popili kafu ili se okrijepili. To je dovelo do otpuštanja dijela radnika jer im na smanjeni promet toliko ljudstvo više nije bilo potrebno.

No, posla ima i uvjeravaju kako ništa nije izgubljeno. Objekte zatvarati neće jer im se poslovanje isplati. Neki čak napominju kako im je ovako još i bolje. Tvrde kako su se spasili od gužvi, kako sada ima više reda i kako je prijašnje stanje bilo neizdrživo.

"Sve ono što je bila najveća bojazan, a to je da će se objekti uz magistralu zatvoriti, se nije obistinilo. Nije došlo do tih najcrnjih scenarija", komentira Dragan Jurković, načelnik Općine Neum.

"Pozitivno je u cijeloj priči što nemamo više gužvi koje su predstavljale veliki problem. U ljetnim mjesecima je bilo nemoguće prometovati iz jednog dijela grada u drugi. Život nam je tijekom ljetnih mjeseci postao jednostavniji i lakši“, kaže Jurković.

Promet preko Neuma je nakon otvaranja Pelješkog mosta znatno smanjen, i to za gotovo 70 posto. "Uspoređujući ukupni promet u usporednim razdobljima 2022. i 2023. godine (1. siječnja – 26. srpnja), preko graničnih prijelaza Klek i Zaton Doli bilježimo smanjenje ukupnog broja putnika za 64 posto i ukupnog broja prometala za 67 posto“, odgovorili su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Benefiti od Pelješkog mosta

Nekadašnji gradski pročelnik Upravnog odjela za More, turizam i poduzetništvo te bivši predsjednik Zavičajne udruge Neum u Dubrovniku Milan Perić u izgradnji Pelješkog mosta vidi benefite, ne samo po Hrvatsku, nego i po neumski kraj.

"Pelješki most i novi magistralni put Neum-Stolac su jako puno doprinijeli Neumu i rasteretili su ga u smisli prometa. Zahvaljujući Pelješkom mostu i spomenutom magistralnom putu, promet je znatno brži i prohodniji. Nema gužvi u prometu i nema čekanja na granicama, kao što je to bilo prije. Stanovnici Neuma i turisti koji bi došli u Neum, prilikom odlaska za Dubrovnik ili Metković bi gubili jako puno vremena na granicama, a sada je to puno brže i jednostavnije", govori Perić.

"U početku su mnogi bili skeptici u Neumu, smatrajući kako sam Pelješki most nije dobrodošao za Neum. Prvenstveno su to mislili neki vlasnici ugostiteljskih objekata, trgovačkih centara, benzinskih crpki i drugih objekata koji se nalaze baš uz magistralni put, međutim oni su to navrijeme prepoznali i okrenuli se nekim novim alternativama tako da njihov promet u ukupnoj masi nije znatno umanjen", izjavio je Perić.

"Pelješki most jest dijelom umanjio promet navedenim gospodarskim subjektima međutim može se zaključiti da sami stanovnici Neuma i njihovi turisti nakon izgradnje Pelješkog mosta imaju kvalitetniji život ovdje. Tu čak prvenstveno mislim na lokalno stanovništvo koje je bilo pod opterećenjem brojnih turista u tranzitu, a opterećenje su imali i sami gosti koji bi dolazili u Neum. Drugim riječima, turisti koji su dolazili u Neum proživljavali su jake torture što je sada znatno smanjeno i oni su izbjegli te gužve", kazao je.

Sezona ispunila sva očekivanja

Sezona u samom Neumu je zasad ispunila sva očekivanja. Ove godine je plus što su s otvaranjem Pelješkog mosta za promet otklonjene gužve pa se do Neuma lakše dolazi i gosti ne čekaju u kolonama. Plus je i to što su turističke cijene u Neumu nešto niže pa će oni koji ne mogu sebi priuštiti hrvatsku obalu tu radije svratiti. Vlasnici hotela i apartmana u neformalnim razgovorima nam govore kako su odlično popunjeni.

Perić veliku gospodarsku priliku vidi i u novom magistralnom putu Neum-Stolac, ne samo za Neum, nego i za zaleđe. "Taj put je omogućio brzi protok dolaska ljudi koji tamo žive, a rade u Neumu i nakon završetka posla vraćaju se svojim kuaćma u zaleđe Neuma. To je također po meni jedan jako bitan segment - da se kuće u tim našim pitomim krajevima u zaleđu ne zatvaraju nego da se tamo i dalje u budućnosti stvara život, obitelji i sama budućnost", kaže Perić. Uz to, spominje mogućnost otvaranja benzinskih crpki, OPG-ova, obnovu starih kuća za odmor s bazenima, oživljavanje poljoprivrede koja je zadnjih godina bila zapuštena, piše Dubrovački dnevnik.