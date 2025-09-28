Netanyahu u pat poziciji? Partneri bez kojih ne može opstati na vlasti neće ni čut za Trumpove planove

Krajnje desni koalicijski partneri izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i predstavnici doseljenika traže od čelnika vlade da pripoji Zapadnu obalu i nastavi rat u Gazi kako bi se osigurao potpuni poraz Hamasa, piše u nedjelju dpa pozivajući se na list Times of Israel.

Pritisak na Netanyahua dolazi uoči njegova sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ponedjeljak u Washingtonu.

Trump je nedavno rekao da neće dozvoliti aneksiju Zapadne obale. Palestinci gaje nadu da to područje postane dio njihove buduće države.

Očekuje se da će Trump Netanyahuu predstaviti plan od 21 točke za okončanje rata u Pojasu Gaze, piše Times of Israel. Plan navodno podrazumijeva i trenutno oslobađanje izraelskih talaca koje drži Hamas u Gazi, njih 48 od kojih se 20 smatra živim, u zamjenu za puštanje nekoliko stotina Palestinaca iz izraelskih zatvora i povlačenje izraelske vojske iz enklave.

Hamas bez uloge u Pojasu Gaze

Prema tom planu, Hamas neće imati nikakvu ulogu u Pojasu Gaze, a Izrael neće smjeti pripojiti Zapadnu obalu. U palestinskim područjima će se uspostaviti prijelazna vlada.

Navodno se predlaže put prema palestinskoj državi kao rezultat pregovora pod američkim okriljem, no Netanyahu se i dalje tome snažno protivi.

Krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir napisao je u objavi na X-u da Netanyahu nema mandat za okončanje rata bez apsolutne pobjede nad Hamasom.

Prema izraelskom TV kanalu N12, ministar financija Bezalel Smotrich postavlja tri ključna zahtjeva u vezi s Trumpovim planom: Palestinska uprava ne bi trebala imati nikakvu ulogu u upravljanju Gazom ili Zapadnom obalom, Hamas mora biti potpuno raspušten i razoružan, a Izrael mora anektirati dijelove Zapadne obale bez priznavanja palestinske države, suprotno pozivima međunarodne zajednice za dvodržavnim rješenjem.

Netanyahuov položaj šefa vlade ovisi o potpori krajnje desnih partnera u koaliciji.

Njegova vlada nastavlja graditi naselja na Zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu.

Izrael je zauzeo Zapadnu obalu i istočni Jeruzalem 1967. tijekom rata protiv Egipta, Jordana, Sirije i Iraka. Tamo sada živi više od 700.000 izraelskih doseljenika među oko tri milijuna Palestinaca.

