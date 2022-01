Ruski oporbeni čelnik Aleksej Navaljni, koji se nalazi u zatvoru , iz ćelije je dao ekskluzivni intervju Timeu u kojem je prozvao američke čelnike da su ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu dopustili da ih izmanipulira kada je u pitanju Ukrajina.

"Zapad uvijek iznova upada u Putinove elementarne zamke. On postavlja neke sulude, smiješne zahtjeve, poput ovih najnovijih, o tome kako on i Biden trebaju sjesti u zadimljenu sobu i odlučivati ​​o sudbini Europe kao da smo u 1944. godini. A ako se SAD ne slože, on će "povući" nešto", rekao je Navaljni, najglasniji kritičar ruskog predsjednika, u pismima koja je razmijenio s novinarom Timea u posljednjih nekoliko mjeseci iz kažnjeničke kolonije izvan Moskve gdje je na izdržavanju dvoipolgodišnje kazne.

Rusija nagomilala vojsku i ucjenjuje Zapad

Rusija je posljednjih mjeseci nagomilala desetke tisuća vojnika duž granice s Ukrajinom, postavljajući zahtjeve i tražeći jamstva od SAD-a i NATO-a. Između ostalog, Moskva inzistira na tome da NATO nikada ne primi u članstvo Ukrajinu i Gruziju. No NATO je nepokolebljiv u stavu da se o njegovoj politici otvorenih vrata ne može pregovarati.

SAD i njihovi europski saveznici nisu uspjeli napraviti ikakav značajniji napredak u nedavnim diplomatskim pregovorima s Rusijom, jer nastoje spriječiti daljnju konfrontaciju. Istodobno, Rusija tvrdi da ne planira invaziju na Ukrajinu, ali također odbacuje pozive da povuče trupe s ukrajinske granice kako bi deeskalirala napetosti. Kremlj je također odbacio tvrdnje američkih dužnosnika da ruski obavještajci planiraju sabotažu unutar Ukrajine kako bi stvorili izgovor za invaziju. SAD je upozorio Rusiju da će biti suočena s ozbiljnim gospodarskim sankcijama ako napadne Ukrajinu.

'Bit će samo mrkva, ne i batina'

Navaljni uopće nije impresioniran takvim američkim pristupom.

"Umjesto da ignoriraju te gluposti, SAD prihvaćaju Putinov plan i trče organizirati nekakve sastanke. Baš poput uplašenog školarca kojeg maltretiraju stariji dečki. Oni (Amerikanci) izjavljuju: "Ako nešto poduzmete, uvest ćemo vam oštre sankcije". Upravo ej to ono što Putinu treba, jer iz toga slijedi da ako ne napadne Ukrajinu, onda neće biti nikakvih sankcija. Bit će samo mrkva, a ne batina. Bidenova administracija prvo je uvjerila Kongres da odgodi sankcije, a sada ih u potpunosti otkazuje. Budući da su Putinu obećali mrkvu, nije vrijeme za sankcije", tvrdi Navaljni.

"Zastaje mi dah dok gledam kako Putin iznova i iznova vuče za nos američki establišment: zaprijeti eskalacijom — pregovaraj — povuci se; zaprijeti eskalacijom — pregovaraj — povuci se", dodao je.

'Ne udaraju Putina gdje ga najviše boli'

Navaljni poziva SAD da uvedu sankcije koje bi Putina pogodile tamo gdje ga najviše boli.

"U Rusiji smo svi umorni od prevrtanja očima i gledanja kako SAD nameće sankcije nekim pukovnicima i generalima koji čak nemaju novca u inozemstvu. Oni su samo Putinove marionete. Ono glavno je posve jednostavno. Putin je bez sumnje najbogatija osoba na svijetu, a izvor njegovog bogatstva su moć i korupcija. Temelj njegove moći su laži, propaganda i falsificirani izborni rezultati. Ako hoćeš utjecati na Putina, onda se usmjeri na njegovo osobno bogatstvo. Ono je točno ispod vaše stražnjice. Svi znaju imena oligarha i Putinovih prijatelja koji drže njegov novac", objašnjava Navaljni.

Navaljni je u kolovozu 2020. godine otrovan nervnim otrovom novičokom te je prebačen u Njemačku na liječenje. Putin je bio prozvan da je organizirao trovanje Navaljnog koji je jedva preživio. Po povratku u Moskvu početkom 2021. Navaljni je uhićen i osuđen na dvije i pol godine zatvora zbog kršenja uvjetnog otpusta zbog osude za prijevaru iz 2014. godine. Njegovo zatvaranje dovelo je do masovnih prosvjeda u Rusiji. Prije nego što je bačen iza rešetaka, Navaljni je vodio golemu političku mrežu u Rusiji koja je radila na razotkrivanju korupcije u Putinovoj administraciji. Prošle godine Rusija je zabranila djelovanje Navaljnijeve političke mreže označivši je kao ekstremističku skupinu.