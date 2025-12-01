NATO se zaigrao s vatrom, teške riječi admirala razbjesnile Ruse: 'Put prema eskalaciji!'

Rusija je u ponedjeljak objavila da su izjave najvišega vojnog časnika NATO-a po kojima bi taj vojni savez predvođen Sjedinjenim Državama mogao razmotriti mogućnost "preventivnog udara", izrazito neodgovorne i predstavljaju pokušaj eskalacije stanja.

Admiral Giuseppe Cavo Dragone za Financial Times je izjavio kako NATO razmatra agresivniji odgovor na hibridno ratovanje iz Moskve te da bi se "preventivni udar" mogao smatrati "obrambenom akcijom".

Zaharova: 'Potkopavate napore za mir u Ukrajini'

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova rekla je da Moskva te izjave smatra "iznimno neodgovornima jer upućuju na spremnost saveza da nastavi putanju prema eskalaciji" stanja.

"U tomu vidimo namjeran pokušaj potkopavanja napora da se prevladava ukrajinska kriza. Ljudi koji daju takve izjave trebali bi biti svjesni rizika i mogućih posljedica, a to se odnosi na posljedice i za same članice saveza", kazala je.

Sastanak u Parizu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je zadovoljstvo susretom s francuskim kolegom Macronom. Ukrajinac je na društvenim mrežama naveo da su razgovori u Parizu trajali nekoliko sati i da su dvojica čelnika “uspjela razmotriti mnogo detalja”.

“Najviše pozornosti posvećeno je raspravama o završetku rata, sigurnosnim jamstvima,” rekao je. “Mir mora postati doista pouzdan. Rat bi trebao završiti što je prije moguće.”

I britanski premijer Starmer uključio se u pariške razgovore, potvrdio je Zelenski. Britanski premijer bio je upoznat s rezultatima razgovora između SAD-a i Ukrajine održanih tijekom vikenda na Floridi. Zelenski je rekao da su se pozivu pridružili i posebni izaslanik SAD-a Steve Witkoff te ukrajinski čelnik mirovnih pregovora Rustem Umerov.

“Bio je to važan brifing i dogovorili smo se da ćemo osobno razgovarati o još više detalja – naši će timovi uskladiti rasporede za moguće daljnje kontakte.”

