Nastavak mirovnih pregovora u Berlinu: Hoće li Trump ostaviti Ukrajinu na cjedilu?

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i američki pregovarači sastaju se ponovno u Berlinu u ponedjeljak, nakon pet sati razgovora u nedjelju, a Kijev se nada da će uvjeriti Washington kako se prekid vatre u Ukrajini mora dogovoriti bez prethodnih teritorijalnih ustupaka Rusiji.

Američki izaslanik Steve Witkoff nije iznosio detalje, ali je na svom računu na X-u objavio da je postignut "značajan napredak" tijekom "dubinskih rasprava o mirovnom planu od 20 točaka, ekonomskom programu i još mnogočemu". Daljnji razgovori zakazani su za ponedjeljak ujutro.

Za ponedjeljak navečer planiran je i samit na kojem će se okupiti njemački kancelar Friedrich Merz i brojni europski čelnici. Potpun popis još nije službeno objavljen.

EU se protivi zahtjevima Kremlja

Poslijepodne će se Zelenski sastati s nekoliko njemačkih dužnosnika, prisustvovati njemačko-ukrajinskom gospodarskom forumu, a zatim će se obratiti novinarima zajedno s Merzom.

Poput Kijeva, mnogi europski čelnici protive se popuštanju maksimalističkim zahtjevima Kremlja. Strahuju da će predsjednik SAD-a Donald Trump ostaviti Ukrajinu na cjedilu i da će Europa biti isključena iz rasprava o sigurnosti kontinenta, kojem je, smatraju čelnici, Kremlj velika prijetnja.

