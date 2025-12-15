FREEMAIL
'DUBINSKE RASPRAVE' /

Nastavak mirovnih pregovora u Berlinu: Hoće li Trump ostaviti Ukrajinu na cjedilu?

Nastavak mirovnih pregovora u Berlinu: Hoće li Trump ostaviti Ukrajinu na cjedilu?
Foto: Guido Bergmann/afp/profimedia

Poslijepodne će se Zelenski sastati s nekoliko njemačkih dužnosnika, prisustvovati njemačko-ukrajinskom gospodarskom forumu, a zatim će se obratiti novinarima zajedno s Merzom

15.12.2025.
12:00
Hina
Guido Bergmann/afp/profimedia
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i američki pregovarači sastaju se ponovno u Berlinu u ponedjeljak, nakon pet sati razgovora u nedjelju, a Kijev se nada da će uvjeriti Washington kako se prekid vatre u Ukrajini mora dogovoriti bez prethodnih teritorijalnih ustupaka Rusiji. 

Američki izaslanik Steve Witkoff nije iznosio detalje, ali je na svom računu na X-u objavio da je postignut "značajan napredak" tijekom "dubinskih rasprava o mirovnom planu od 20 točaka, ekonomskom programu i još mnogočemu". Daljnji razgovori zakazani su za ponedjeljak ujutro.

Za ponedjeljak navečer planiran je i samit na kojem će se okupiti njemački kancelar Friedrich Merz i brojni europski čelnici. Potpun popis još nije službeno objavljen.

EU se protivi zahtjevima Kremlja

Poslijepodne će se Zelenski sastati s nekoliko njemačkih dužnosnika, prisustvovati njemačko-ukrajinskom gospodarskom forumu, a zatim će se obratiti novinarima zajedno s Merzom.

Poput Kijeva, mnogi europski čelnici protive se popuštanju maksimalističkim zahtjevima Kremlja. Strahuju da će predsjednik SAD-a Donald Trump ostaviti Ukrajinu na cjedilu i da će Europa biti isključena iz rasprava o sigurnosti kontinenta, kojem je, smatraju čelnici, Kremlj velika prijetnja.

POGLEDJATE VIDEO: Brzi i (ne)mogući izbori? Ovaj čovjek bi mogao biti najozbiljniji protukandidat Zelenskom

